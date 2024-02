Serie A, il Bologna non si ferma più: quarto posto sempre più lontano per il Napoli (CLASSIFICA)

Terminato l’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A, il Bologna incassa altri 3 punti preziosi contro il Verona.

Il weekend di campionato si è aperto con l’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A, il match in questione è Bologna-Verona. Il Bologna di Thiago Motta riesce nuovamente a conquistare la vittoria, riuscendo ad agguantare il quarto posto in classifica. Per il Napoli, diventa sempre più difficile posizionarsi in zona Champions League. Ma la squadra, sotto la guida del nuovo allenatore Francesco Calzona, potrebbe ancora avere qualche possibilità di riuscire nell’impresa?

Classifica Serie A, il Napoli si allontana dal quarto posto

Nell’anticipo di giornata, il Bologna ha battuto 2-0 il Verona grazie alle reti di Fabbian e Freuler. La squadra di Thiago Motta conquista altri tre punti importanti, e si posiziona al quarto posto con un totale di 48 punti. Ma ad un passo dal quarto posto c’è pure l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, alla quale toccherà giocare domenica alle 20:45 contro il Milan. Per il Napoli, la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League diventa sempre più difficile. Il club partenopeo deve trovare i 3 punti contro il Cagliari, non può assolutamente sbagliare.

Con l’arrivo del nuovo allenatore Francesco Calzona, la squadra potrebbe trovare la carica giusta per affrontare le prossime partite in programma. Bisognerà cambiare mentalità, e soprattutto, ritrovare continuità nelle vittorie. Al momento la posizione in classifica non è delle migliori, e la concorrenza per la zona Champions è spietata. Non sarà facile, ma gli azzurri dovranno lottare partita dopo partita, se vogliono raggiungere l’obiettivo.