Serie A, anticipi e posticipi: Inter-Napoli di domenica sera, novità anche per la settimana di Pasqua

Definiti gli anticipi e posticipi di Serie A dalla 28esima alla 30esima giornata, importanti novità anche per il Napoli.

La stagione è ormai arrivata a poco più di metà svolgimento, con in particolare la Serie A che si sta già delineando per grossi modi. L’Inter sembra ormai la vincitrice designata dello scudetto, con Juventus e Milan che si giocheranno il secondo posto. Dietro una gran lunga schiera di formazioni che lotterà per conquistare un posto nelle competizioni europee della prossima stagione.

Il Napoli, a tal proposito, ha bisogno di risalire la classifica, che attualmente vede gli azzurri relegati al nono posto a quota 36, a pari punti con il Torino (che però ha una gara in più, ndr). Al nuovo allenatore, Francesco Calzona, il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiesto di provare ad acciuffare le posizioni utili per la conquista a un posto in Champions League, impresa non semplice, ma non impossibile per la formazione campione d’Italia. Ecco perché non sarà più concesso sbagliare nelle prossime gare, per cui sarà importante dare anche uno sguardo al calendario per le ultime 14 gare di campionato.

Calendario Napoli, contro l’Inter il 17 marzo mentre contro l’Atalanta si gioca il sabato di Pasqua

La Lega Serie A ha – tra l’altro – comunicato gli anticipi e posticipi dalla ventottesima alla trentesima giornata del campionato 2023/2024, vale a dire le partite di marzo fino al turno di Pasqua: di seguito viene riportata la programmazione completa con l’indicazione sulle tre partite per ciascun weekend trasmesse, oltre che su Dazn, anche su Sky. Tre turni in cui troviamo dei paletti: la ventinovesima giornata si chiude di domenica per via delle nazionali in campo nel weekend successivo, per lo stesso motivo la trentesima si apre direttamente al sabato.

Ecco allora a seguire il programma completo degli anticipi e posticipi di Serie A dalla 28esima alla 30esima giornata:

VENTOTTESIMA GIORNATA

Venerdì 8 marzo ore 20.45 Napoli-Torino

Sabato 9 marzo ore 15 Cagliari-Salernitana, Sassuolo-Frosinone

Ore 18 Bologna-Inter

Ore 20:45 Genoa-Monza

Domenica 10 marzo ore 12.30 Lecce-Verona

Ore 15:00 Milan-Empoli

Ore 18:00 Fiorentina-Roma

Ore 20:45 Juventus-Atalanta

Lunedì 11 marzo ore 20:45 Lazio-Udinese

VENTINOVESIMA GIORNATA

Venerdì 15 marzo ore 20:45 Empoli-Bologna DAZN/SKY

Sabato 16 marzo ore 15 Monza-Cagliari e Udinese-Torino DAZN

Ore 18 Salernitana-Lecce DAZN

Ore 20:45 Frosinone-Lazio DAZN/SKY

Domenica 17 marzo ore 12.30 Juventus-Genoa DAZN/SKY

Ore 15 Verona-Milan DAZN

Ore 18 Roma-Sassuolo e Atalanta-Fiorentina DAZN

Ore 20:45 Inter-Napoli DAZN

TRENTESIMA GIORNATA

Sabato 30 marzo ore 12:30 Napoli-Atalanta

Ore 15:00 Cagliari-Verona e Torino-Monza

Ore 18:00 Lazio-Juventus

Ore 20:45 Fiorentina-Milan

Lunedì 1 aprile ore 12:30 Bologna-Salernitana

Ore 15 Genoa-Frosinone e Sassuolo-Udinese

Ore 18 Lecce-Roma

Ore 20:45 Inter-Empoli

Un periodo sicuramente intenso per il Napoli, che però dovrà dare il 100% per provare a centrare gli obiettivi prefissati dal presidente De Laurentiis.