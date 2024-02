Novità Superlega: svelata la posizione del Napoli dopo l’incontro tra De Laurentiis e il CEO

Arrivano alcune novità dalla Superlega. Negli ultimi giorni il presidente Aurelio De Laurentiis ed il Ceo Reichart si erano incontrati.

Napoli-Barcellona è stata una partita tutta da vivere. Il cambio in panchina sembra aver dato una scossa alla squadra. Dopo i primi trenta minuti di gioco in cui sembrava che il Barcellona stesse letteralmente dominando la gara, gli azzurri pian piano hanno abbandonato il timore e iniziato a giocare da squadra. Francesco Calzona, al suo esordio assoluto su una panchina di un club, ha sorpreso la maggior parte dei tifosi. Ciò che più ha colpito del tecnico di Vibo Valentia è stato senza dubbio la personalità ed il modo di tenere la sua squadra. Alla prima partita ha avuto la freddezza di rilevare dal campo un top player come Kvara nonostante la situazione di svantaggio.

Calzona aveva spiegato che la partita del georgiano era stata sottotono e le sue percussioni del tutto inconcludenti. Brutta la reazione dell’attaccante che, al momento del cambio, non ha salutato l’allenatore uscendo dal campo con tanto disappunto.È di qualche mese fa la notizia che la Superlega ben presto avrebbe preso forma per davvero scombussolando i piani alti del calcio. Una lega che vede la partecipazione delle migliori squadre europee condannata dalla Fifa e dalla Uefa già qualche anno fa.

Ancora un flop per la Superlega

Un caso arrivato anche dinanzi ai giudici continentali che ha fatto discutere tanto. Secondo quanto riportato in edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport, la Superlega fa sempre più acqua. Il viaggio italiano di Bernd Reichart, Ceo di A22 Sport Menagement, società a cui è stato affidato il progetto della Superlega, è stato un vero e proprio flop. Una spedizione nel Belpaese quella di Reichart che ha trovato diversi rifiuti. Il Ceo era stato visto anche al fianco di Aurelio De Laurentiis allo Stadio Diego Armando Maradona durante il match tra Napoli e Barcellona.

Secondo quanto spiegato dalla Gazzetta dello Sport, i dialoghi avuti da Reichart con le dirigenze dei club italiani sono stati del tutto negativi. Le squadre di Serie A non si schiereranno quindi contro la Uefa per unirsi alla Superlega che, mese dopo mese, si sta rivelando sempre più impossibile da realizzare. Non basterà una promessa su maggiori guadagni per una competizione che è osteggiata pesantemente dalle federazioni del calcio mondiale.