Napoli, l’agente di Olivera: “Ora è felice, con il Barcellona è stato fenomenale. Futuro? C’è una sola verità” – ESCLUSIVA

Mathias Olivera è stato uno dei migliori in campo contro il Barcellona: il suo agente ha parlato del suo futuro e del ritorno in campo.

Il terzino sinistro uruguaiano è tornato titolare non appena si è ripreso dall’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori diversi mesi. Il problema accusato a novembre durante la partita contro l’Atalanta ha creato non pochi grattacapi alla squadra azzurra: Walter Mazzarri ha dovuto sopperire alla sua assenza puntando solo su Mario Rui o adattando altri calciatori in un ruolo molto delicato.

Il problema al ginocchio ora è completamente superato e il campo ha subito mostrato di nuovo la sua importanza, sia tatticamente che tecnicamente: dopo la grande partita contro il Barcellona si candida fortemente a un posto da titolare indiscusso fino alla fine della stagione.

L’agente di Olivera: “Futuro? A Napoli sta benissimo”

Pablo Boselli, agente di Mathias Olivera, in esclusiva ai nostri microfoni ha parlato del ritorno in campo del terzino uruguaiano, soprannominato simpaticamente “cane” dai suoi compagni di squadra per la tenacia e la grinta che mette in campo in ogni azione e per tutti i 90 minuti.

“È davvero felice di essere tornato da un infortunio serio. Ora è felice di stare bene, ha fatto una bellissima partita contro il Barcellona“.

Il suo infortunio ha contribuito, in qualche modo, ai problemi del Napoli in questa stagione? “Credo che una squadra non dipende solo da un giocatore“, ha affermato Pablo Boselli, proprietario della Global Business Group, “anche se ovviamente l’assenza di un calciatore importante come Mathias si fa sentire, ma tutti sono importanti. Credo che il Napoli è a certi livelli per tutti i calciatori che ha in rosa“.

Con Calzona vuole confermarsi titolare inamovibile? È questo il suo obiettivo attuale? “Sì, speriamo che possa essere confermato titolare“. Ma non è l’unico obiettivo di Olivera, che fino alla fine della stagione ha un obiettivo concreto, così come tutta la squadra, perché “vuole andare avanti in la Champions League! Vuole arrivare il più lontano possibile“.

E per il futuro è una vera e propria certezza per il Napoli. Nei mesi scorsi si è parlato di un forte interesse del Paris Saint-Germain che ha fatto dei sondaggi per portarlo alla corte di Luis Enrique, ma gli azzurri non intendono cederlo e puntare fortemente su di lui anche per le prossime stagioni.

“Mathias e la sua famiglia sono molto grati e molto felici di stare a Napoli”, ha ribadito con forza l’agente di Mathias Olivera. “Hanno voglia di realizzare cose importanti con il club – ha concluso – poi il futuro si vedrà più avanti, ma lì sta molto bene!”.