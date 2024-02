De Laurentiis presente a Castel Volturno: c’è un motivo preciso dietro alla visita

De Laurentiis in visita a Castel Volturno non solo per Calzona, c’è una seconda precisa finalità: le ultime dal Konami Trainng Center



Quest’oggi il Napoli si è allenato, come di consueto, al Konami Training Center di Cstel Volturno. Si tratta del quarto giorno di Calzona come nuovo allenatore degli azzurri. La squadra campione d’Italia in carica sta preparando il prossimo incontro di campionato, che vedrà l’undici di Calzona affrontare il Cagliari di Ranieri. Non un match semplice, in uno stadio tipicamente molto caldo, che sente la rivalità con i partenopei. I sardi hanno bisogno di punti per continuare a sperare nella salvezza e in casa faranno di tutto pur di non perdere.

Stando a quanto riportato da Francesco Modugno, a Sky Sports, Calzona sta facendo di tutto pur di far suo, al più presto, questo Napoli. Il giornalista ha svelato quali dubbi di formazione restano da sciogliere in vista della trasferta all’Unipol Domus: “Contro il Cagliari, non ci sarà Di Lorenzo, probabilmente al suo posto ci sarà Mazzocchi, ballottaggio tra Mario Rui e Olivera che garantisce più centimetri. In mezzo al campo ci saranno sicuramente Lobotka e Anguissa e davanti Osimhen“, spiega Modugno. Dunque, nonostante le news non troppo incoraggianti del report odierno, Osimhen dovrebbe prendere posto al centro dell’attacco azzurro.

Ultime news Napoli, De Laurentiis in visita a Castel Volturno

Il giornalista di Sky Sports ha riportato che, quest’oggi, si è presentato a Castel Volturno anche il presidente De Laurentiis. I motivi della visita però non sono da ricondurre solo al nuovo allenatore. “È arrivato quando la squadra non era ancora scesa in campo. Rinchiuso nei suoi uffici, anche per quanto riguarda il futuro del centro sportivo“, puntualizza Modugno.

Il presidente avrebbe quindi da sbrigare faccende relative al nuovo centro sportivo. Qualche settimane fa ha infatti riferito, in conferenza stampa, che il Napoli entro un anno e mezzo dovrà lasciare il Konami Training Center. Il patron è quindi alla ricerca di una nuova area dove costruire il nuovo centro sportivo del Napoli. Nelle ultime settimane pare ci si sia spostati con decisione verso l’ipotesi Afragola.

Zielinski in campo contro il Cagliari? La rivelazione da Sky Sports

Modugno si è espresso poi anche riguardo la situazione Zielinski. Con la nuova disposizione tattica, seppur solo per gli ultimi mesi di permanenza in azzurro, il polacco può essere l’arma in più. “leri Hamsik l’ha designato suo erede, ma ancora per poco perché a fine stagione andrà via. Ci sono ancora però un po di mesi e la qualità del polacco può essere importante, nel 4-3-3 con una proposta offensiva di qualità cercando i gol che mancano a Napoli”, conclude il giornalista.