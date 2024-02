Verso Napoli-Barcellona, i convocati di Xavi: assenti quattro calciatori

Diramata la lista ufficiale dei calciatori del Barcellona che sono stati convocati da Xavi per il match di domani sera. L’attaccante non ha recuperato e sarà ancora assente.

La curiosità di vedere un nuovo allenatore, in una delle partite più importanti della stagione, è sicuramente tanta. La più grande novità di Napoli-Barcellona di domani sera infatti non sarà in campo ma sulla panchina. Francesco Calzona guiderà gli azzurri dopo l’esonero di Walter Mazzarri. Un esonero costato caro ad Aurelio De Laurentiis che più di tutti aveva creduto nel toscano come traghettatore fino a fine stagione.

Le tante assenza di un giocatore importantissimo come Victor Osimhen sono costate caro a Mazzarri che così, nella giornata di ieri, dopo aver diretto l’ultimo allenamento, ha salutato (forse stavolta per sempre) la città di Napoli. Avrà poco più di 24 ore Calzona per riuscire a fare l’incredibile. Il neo tecnico è già arrivato nel capoluogo partenopeo dove in mattinata, con tutto il suo staff, incontrerà Aurelio De Laurentiis all’Hotel Britannique.

Poi tutti insieme dritti a Castel Volturno dove ci sarà il primo allenamento della squadra e poi la conferenza Uefa con il capitano Giovanni Di Lorenzo. Quella per Francesco Calzona varrà sia come conferenza stampa di presentazione al suo nuovo incarico e alla partita contro il Barcellona.

Napoli-Barcellona: i convocati di Xavi

In giornata il Barcellona arriverà a Napoli dove si recherà prima allo Stadio Maradona per la classica ispezione del terreno di gioco e poi in hotel. In mattinata, attraverso il profilo X ufficiale della squadra Blaugrana, è arrivata la lista dei convocati. Per Xavi ci sono una buona ed una cattiva notizia. La buona è il recupero in extremis di Joao Felix che farà parte della partita. La notizia peggiore è quella dell’assenza di Ferran Torres, costretto anche stavolta a dare forfait.

L’attaccante spagnolo è fermo ai box dal 31 gennaio per un problema al tendine del ginocchio destro che si è procurato nella partita tra Barcellona e Osasuna. Problema al ginocchio destro anche per il giovane esterno Alejandro Baldè, nemmeno lui convocato da Xavi. Nemmeno Marcos Alonso farà parte della partita. Fuori ancora Gavi che, dopo la rottura del crociato in Nazionale a novembre, non riuscirà a giocare per tutta la stagione.

Di seguito il tweet ufficiale del Barcellona con i convocati: