Staff Calzona, dal vice Segarelli al preparatore Sinatti: i collaboratori al Napoli

È appena cominciata l’avventura di Francesco Calzona che sostituirà Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Con lui ci sarà un nuovo staff tecnico tutto da scoprire.

Sono da poco passate le ore 20 quando Aurelio De Laurentiis annunciava l’esonero di Walter Mazzarri e dava il benvenuto sulla panchina del Napoli a Francesco Calzona. In città comincia quindi un nuovo capitolo, il terzo se consideriamo Rudi Garcia prima e Mazzarri poi. Un’annata fallimentare che per il momento vede la squadra al nono posto e lontana nove punti da quello che potrebbe essere un piazzamento alla prossima Champions League. Tanta è stata la delusione per aver mancato obiettivi che, vista la squadra della passata stagione, sembravano ampiamente alla portata.

Mazzarri è riuscito a fare anche peggio di quanto avesse già fatto Rudi Garcia. Nove le partite senza segnare nemmeno un gol, un dato raccapricciante se si considera la produzione offensiva del Napoli scudettato. La situazione non è mai stata delle migliori. L’unico obiettivo concreto rimasto è quello di arrivare il più lontano possibile in Champions League. Domani sera, allo stadio Diego Armando Maradona, ci sarà il Barcellona di Xavi. Questa sarà una delle sfide chiave di questa stagione e a guidare gli azzurri ci sarà proprio un nuovo allenatore.

Ma da chi è composto esattamente lo staff di Calzona arrivato questa mattina in città? Questa la lista nome per nome.

Francesco Calzona

Non si può che cominciare da lui. Nato a Vibo Valentia, classe 1968, Francesco Calzona si trova alla sua prima grande occasione su una panchina di un club. Una carriera da vice allenatore, il neo tecnico conosce già molto bene l’ambiente Napoli e Castel Volturno. Era stato il secondo a Maurizio Sarri nel famoso triennio 2015-2018 per poi spostarsi a Cagliari ed infine diventare il commissario tecnico della Slovacchia. Conserverà il doppio ruolo e proverà nelle difficili missioni di far bene con gli azzurri e al prossimo Europeo di Germania.

Gianluca Segarelli

Sarà il vice allenatore del Napoli con Francesco Calzona. Faceva già parte dello staff del neo allenatore azzurro e lo seguirà anche in questa esperienza fino a giugno.

Francesco Sinatti

Il grande ritorno del preparatore atletico dello scudetto. Dopo aver detto addio in estate al Napoli, Sinatti farà parte dello staff di Francesco Calzona. Anche per lui ci sarà un doppio incarico. Fedele seguace di Spalletti, è con l’allenatore toscano anche per l’esperienza con la Nazionale italiana. La FIGC ha dato a Sinatti l’ok per aiutare Calzona fino a giugno.

Simone Bonomi

Sarà nello staff del neo allenatore Francesco Calzona dove ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico. Anche per lui è un ritorno nella città partenopea dove, da calciatore, aveva giocato come difensore