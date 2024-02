Calzona a Sky: “Siamo il Napoli, dobbiamo giocare per vincere”

Calzona, nuovo mister del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo essersi presentato in conferenza.

Quest’oggi è ufficialmente iniziata l’era Calzona. Una giornata surreale quella di ieri, in cui l’ormai ex allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha diretto la seduta d’allenamento conscio di essere ormai arrivato al capolinea.

Una scelta “dolorosa”, come ammesso dal patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, che ha definito Mazzarri un ““Amico di famiglia”, ma ribadendo la necessità di un cambio che potesse dare una svolta e soprattutto quel qualcosa in più che i tifosi partenopei meritano. Il primo ostacolo, non sarà di certo una passeggiata, con il Barcellona di Xavi che inaugurerà l’era Calzona.

Calzona suona la carica: “Nessuna paura”, poi le parole sul gruppo squadra

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l’attuale commissario tecnico della Slovacchia, condotta da quest’ultimo all’Europeo 2024, ha rilasciato alcune dichiarazioni, rendendosi protagonista della sua seconda uscita da allenatore del club campione d’Italia:

“Paura? Nessuna, siamo il Napoli, una squadra conosciuta e rispettata in tutta Europa, giochiamo per vincere, soprattutto in casa, davanti ad un pubblico che non ci ha abbandonati mai” – poi, il passaggio sul possibile modulo da adottare domani sera: “Il 4-3-3 mi piace, questa squadra è stata costruita in maniera tale che possa giocare con più moduli, io mi so adattare, il tempo è stato però oggettivamente poco per tirare le somme”.

L’ex vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti si è poi espresso in merito al primo incontro avuto con il gruppo squadra, affermando di ritenersi soddisfatto: