UFFICIALE – Napoli, esonerato Mazzarri: Calzona nuovo allenatore, annuncio di De Laurentiis

Adesso è ufficiale, Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli: l’ex vice di Sarri e Spalletti prende il posto di Walter Mazzarri.

L’avventura di Walter Mazzarri è ufficialmente terminata, il tecnico ex Cagliari e Torino, ingaggiato a novembre, non è riuscito a dare la svolta sperata, trascinando un team ereditato quarto, addirittura al nono posto in classifica.

Fatale per lui l’ultimo mezzo passo falso, il pari in rimonta contro il Genoa, arrivato solamente in extremis grazie alla rete di Cyril Ngonge, ma che purtroppo per l’allenatore toscano, non ha evitato lo stop anticipato della sua nuova avventura sotto l’ombra del Vesuvio.

Calzona – Napoli: ora è ufficiale, i dettagli del contratto

Sarà Francesco Calzona a divenire il terzo allenatore della stagione napoletana, una situazione surreale per un team presentatosi ai nastri di partenza come uno dei favoriti, forte del tricolore cucito sul petto e tornato in città dopo oltre trentatrè anni.

L’ex storico vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, che ha già allenato il Napoli, seppur in seconda, per ben quattro stagioni. L’attuale commissario tecnico della Slovacchia, condotta sapientemente all’Europeo, firmerà sino al 30 giugno 2024.

La prima decisione della nuova gestione tecnica, per il quale è arrivata la conferma dell’autorizzazione formale della FIGC a ricoprire doppio incarico, è stata quella di spostare l’allenamento mattutino di domani al primo pomeriggio, una sessione importante, che si terrà alla vigilia della partita con il Barcellona, valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Ai microfoni di Sky Sport, Aurelio De Laurentiis, ha ufficializzato tale decisione:

“”Diamo il benvenuto a Calzona e cerchiamo di aiutarlo senza contrasto. Mazzarri? Esonerato un amico della famiglia De Laurentiis, una scelta dolorosissima, ma ai tifosi dobbiamo dare qualcosa di più” – poi il passaggio su Marek Hamsik, che potrebbe tornare in veste dirigenziale: “Hamsik? Non sono riuscito a sentirlo oggi, ieri mi ha detto che sarebbe molto intrigato a tornare nella squadra che ama, è un campione del Napoli”.

Poi, una specifica sull’iter previsto nella giornata di domani, vigilia del decisivo big match europeo contro i blaugrana: