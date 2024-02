Nuovo Stadio Napoli, parla Manfredi: “So che De Laurentiis ha deciso”

Fa ancora discutere il tema stadio in casa Napoli, questa sera, il Sindaco Manfredi, ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito.

Walter Mazzarri è ormai prossimo all’esonero, il secondo addio del tecnico toscano sotto l’ombra del Vesuvio, è questa sera il principale argomento di discussione in città, con Francesco Calzona, storico vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti pronto a subentrare.

Il commissario tecnico della Slovacchia, condotta sino all’Europeo, firmerà sino al 30 giugno del 2024, fondamentale in tal senso la mediazione di Marek Hamsik, incisivo nella manovra di convincimento della federazione slovacca all’approvazione del doppio incarico, l’ex bandiera del Napoli, con ogni probabilità ricoprirà un ruolo societario/dirigenziale nei prossimi mesi.

La questione stadio, però, continua ad essere primaria per la società di Aurelio De Laurentiis, con il leader della FilmAuro che nelle ultime settimane si esposto nettamente in tal senso. Non solo un nuovo impianto, ma anche un centro sportivo, con la consapevolezza che il Konami Center di Castel Volturno dovrà essere abbandonato da qui a breve.

Il Sindaco della città di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Spazio Napoli, complimentandosi con la Gevi Basket per la vittoria della Coppa Italia, successo storico del team di pallacanestro partenopeo:

“Napoli Basket? “Un altro premio per la città e non solo per il basket. Questa è una grande vittoria della società che ha creduto nella squadra, vittoria degli atleti, dell’allenatore, del management e poi è un’altra vittoria di una città che è una città vincente che riesce anche a sovvertire dei pronostici che ci davano come sfavoriti. Questa è la vittoria non solo del coraggio ma anche la vittoria della managerialità: si è costruito una squadra per vincere e anche con risorse di gran lunga inferiori rispetto a quelle delle altre squadre. Questa volta è toccato al basket: abbiamo fatto una vittoria straordinaria che conferma che lo sport fa da traino per l’intera città. È un grande esempio per i nostri ragazzi per i nostri giovani perché da noi lo sport non è solo competizione: è regole, socialità e stare insieme” – il primo cittadino della città, si è poi espresso in merito alla costruzione di un nuovo Palazzetto dello Sport: “Stiamo lavorando sul progetto adesso poi quando avremo una una soluzione definitiva lo annunceremo perché voi sapete che a me piace dire le cose che si fanno non quelle che si dicono e poi non si fanno. Stiamo scegliendo la zona perché chiaramente un palazzetto da più posti ha bisogno di parcheggi, di un sistema di trasporto pubblico che ne garantisca l’accessibilità, il deflusso in sicurezza. Abbiamo delle idee quindi stiamo già lavorando sul progetto e nel giro di un mese daremo la localizzazione”.