Caos Napoli, calciatori contro Mazzarri: grave episodio durante la partita con il Genoa

Spunta un particolare retroscena inerente a Napoli-Genoa, che potrebbe aver sancito la fine dell’epoca Mazzarri. Le rivelazioni shock.

Una crisi senza fondo quella che ha continuato a gettare al suolo Napoli e la sua squadra negli ultimi mesi. Dopo il successo in campionato e i numerosi caroselli in giro per la città infatti, tutto è stato accantonato troppo in fretta, passando da sogno a incubo con una facilità disarmante. Gli azzurri, ad oggi, sono quindi al 10° posto in Serie A e a -9 dalla zona Champions, con alle porte una sfida europea contro il Barcellona già intricata di vicende extracampo. L’esonero di Mazzarri è infatti ormai dietro l’angolo, con un particolare retroscena sul tecnico spuntato quest’oggi. Calzona o non Calzona, il clima presente all’interno dello spogliatoio partenopeo è tutt’altro che sereno.

Lite nello spogliatoio, come Mazzarri ha perso il controllo del Napoli

La partita pareggiata contro il Genoa, e che ha visto gli azzurri ancora una volta sprofondare a causa dell’imprecisione sotto porta e di alcune sbandate in difesa, potrebbe aver significato la fine del Mazzarri 2.0. Questo, non solo a causa della tante indiscrezioni circa l’esonero venute fuori nelle ultime 24 ore, ma anche di alcune scene inedite avvenute in spogliatoio all’intervallo. Abbiamo infatti già raccontato della lite fra il tecnico e Leo Ostigard a causa di una troppo sbrigativa sostituzione non gradita dal centrale, che non sarebbe però stato l’unico ad aizzarsi contro il mister.

Ce lo spiega l’odierna edizione del Corriere della Sera, abile a mettere in ballo altri eventi di scena nei meandri del Maradona. Sarebbero stati infatti parecchi i calciatori rivoltatisi contro Mazzarri all’intervallo, colmi di tensione e di rabbia per la mancanza di risultati. I nomi non sono noti, ma tutto fa pensare alla presenza nel diverbio dei vari senatori, schieratisi in favore di Ostigard dopo le prime scintille. Clima scoppiettante e certamente poco sereno, che spiega quindi la fretta del Napoli di cambiare guida e che di certo non funge da buon auspicio in attesa del Barcellona.

Mazzarri come Garcia, lo spogliatoio scivola via

Ancora una volta, lo spogliatoio targato Napoli si è rivelato nettamente complicato da gestire se il tuo nome non è Luciano Spalletti. Le prime insurrezioni vissute con Garcia, che avevano portato all’esonero di quest’ultimo, sono infatti via via risorte dopo 3 mesi di gestione Mazzarri, prima accolto da eroe e poi scaricato dai calciatori come il suo predecessore. Non è ancora chiaro quando il tecnico verrà allontanato, se prima o dopo la sfida con il Barcellona, ma la certezza è che in questo clima non si potrà continuare a lavorare a lungo. Di certo, non fino a giugno 2024.