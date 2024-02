Esonero Mazzarri, la vittoria con il Barcellona potrebbe non bastare: scelto il sostituto

Torna il toto-nomi in quanto ad allenatori in casa Napoli, dove la mancata vittoria contro il Genoa ha inciso in negativo. Profilo a sorpresa per gli azzurri.

Il mancato successo del Napoli contro il Genoa potrebbe aver segnato in maniera indelebile la stagione azzurra. Il pari contro la formazione di Gilardino ha infatti staccato ancor di più la compagine partenopea dalla zona Champions, con il quarto posto occupato dall’Atalanta che dista ormai ben 9 punti. Una situazione terribile per i Campioni d’Italia, noni e fuori dalla Coppa Italia, con la Champions League rimasta la sola speranza sebbene il risultato appaia scontato. Con un percorso simile da affrontare, ecco però tornare il toto-nomi in casa Napoli circa la figura dell’allenatore, data la panchina ormai traballante per Mazzarri.

Napoli, Giampaolo in pole per il dopo Mazzarri

Il punto totalizzato dal Napoli sul Genoa è stato in grado di allungare almeno per qualche istante il percorso di Mazzarri sulla panchina azzurra. Il tecnico è infatti più in bilico che mai, con la sconfitta che sarebbe stata quasi sicuramente punita con l’esonero. La rete allo scadere di Ngonge ha però donato un ultimo briciolo di carica al mister toscano, cui neanche successo contro il Barcellona potrebbe bastare per salvare la pelle. Secondo l’odierna edizione del Corriere dello Sport infatti, gli azzurri avrebbero scelto il nome di Giampaolo per terminare questa burrascosa stagione, in attesa del prossimo passo falso di Mazzarri.

Barcellona, Juventus, Torino, Barcellona, Inter e Atalanta, infatti, il calendario ora presente d’innanzi al Napoli. Un crudele scherzo del destino, che pone di conseguenza gli azzurri in posizione di poter perdere molti altri punti. Indipendentemente da una vittoria in Champions contro gli spagnoli, quindi, Mazzarri potrebbe salutare al primo nuovo stop in campionato, venendo scalzato nel ruolo dal rientrante Giampaolo. Si sonda però anche un profilo a sorpresa.

Napoli su Calzona, l’ipotesi a sorpresa

Marco Giampaolo sembrerebbe essere a tutti gli effetti il prescelto per sostituire l’ormai tramortito Mazzarri. Uno scenario, questo, insidiato da ben poche soluzioni alternative, sebbene una intrighi abbastanza. Trattasi dell’ipotesi Francesco Calzona, ex allenatore della Slovacchia, a Napoli già fra il 2015 e il 2018 nello staff di Sarri nonché nella stagione 21/22 nel team di Spalletti. Nome a sorpresa ma alquanto stuzzicante, fornito dall’odierna edizione del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano infatti, Giampaolo resta il favorito, ma sullo sfondo potrebbe esserci spazio per un tentativo per Calzona, in modo da affidare la panchina a un traghettatore già alle prese con l’ambiente azzurro in passato.