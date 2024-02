Futuro Conte, c’è la decisione: svelata l’idea del tecnico

Antonio Conte continua ad essere un allenatore molto chiacchierato per il futuro del Napoli: svelata la sua decisione.

Il Napoli continua a navigare nel mare dell’incertezza per quanto riguarda il proprio allenatore. L’addio di Spalletti, avvenuto quest’estate dopo lo Scudetto vinto, sembra aver aperto una crepa davvero difficile da colmare all’interno dell’organigramma azzurro. Il suo sostituto designato è stato il francese Rudi Garcia, ma il rapporto mai sbocciato con la squadra e la scarsità di risultati hanno condotto al suo esonero.

Così, al suo posto si è insediato Walter Mazzarri. Il tecnico toscano, arrivato come traghettatore fino al termine del campionato, non ha però migliorato la situazione della squadra azzurra, che stazione adesso clamorosamente al decimo posto in classifica. De Laurentiis starebbe così meditando ad un nuovo, incredibile cambiamento: il nome in pole sarebbe al momento quello di Francesco Calzona, tecnico della Slovacchia ed ex vice di Sarri ai tempi del Napoli. La situazione non sembra però ancora ad un punto di risoluzione.

Conte, rivelazione sul futuro

Nel frattempo, non si placano nemmeno le voci sul tecnico che si siederà sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Il preferito di De Laurentiis è indubbiamente Antonio Conte, già sondato prima del ritorno di Mazzarri. Il tecnico ex Juve e Inter non avrebbe ancora aperto agli azzurri, ma il presidente del Napoli non sta mollando ancora la presa. La concorrenza è però tanta.

Per questo, Tmw ha svelato le intenzioni del tecnico salentino e quale tipo di squadra starebbe aspettando. Secondo il portale, la sua scelta sarebbe davvero vicina: lui desidererebbe una squadra pronta che giocherà la Champions League con ambizioni importanti. Non sono escluse al momento né le piste italiane, né quelle estere: fuori dall’Italia ci sarebbero infatti Barcellona e Liverpool che potrebbero pensare a lui, dato che sicuramente cambieranno tecnico. Attenzione anche a Manchester United e Bayern Monaco, anche loro in odore di possibili cambiamenti.

Un indizio che sicuramente c’è, a detta del portale, sul futuro di Conte è però quello che nelle sue intenzioni non ci sarebbe l’allenare una Nazionale. Nelle ambizioni del tecnico, infatti, ci sarebbe quella di primeggiare ancora con i club e di poter sognare la Champions League. Questa eventualità è dunque da scartare: non c’è alcuna possibilità di una nuova esperienza come commissario tecnico dopo il ruolo svolto per la Nazionale Italiana fra il 2014 e il 2016, chiusa dopo il raggiungimento dei quarti di finale dell’Europeo e la sconfitta ai rigori contro la Germania.