“Esonero di Mazzarri?”, sorpresa Ngonge: messaggio chiarissimo

Il Napoli si salva nel finale: solo un pareggio contro il Genoa. Ngonge commenta i fischi piovuti allo stadio Maradona e dice la sua sull’eventuale esonero di Mazzarri.

Il Napoli di mister Walter Mazzarri raccoglie solo un punto nel match casalingo contro il Genoa di Alberto Gilardino, salvandosi nel finale grazie alla rete di Ngonge. Dopo essere andata sotto nel punteggio con il gol di Fendrup, la formazione azzurra è riuscita ad acciuffare il pari nei minuti finali della gara, chiudendo il match sull’1-1. Al termine della sfida, sono piovuti una serie di fischi da parte dei tifosi partenopei all’indirizzo della squadra. Sulla reazione dei supporter azzurri, ha parlato proprio l’autore del pari del Napoli, Cyril Ngonge.

Ngonge nel post gara

Dopo il deludente pari, Cyril Ngonge ha parlato analizzato la prestazione del Napoli ai microfoni di Dazn: “Fischi? Non posso avere gioia di questo gol. Non posso essere contento perché il risultato non è stato buono, a casa nostra dovevamo vincere e farlo sopratutto per i nostri tifosi che ci seguono sempre”.



Su cosa sta mancando alla squadra per la svolta: “Noi ci alleniamo sempre tanto e bene. Dopo lo scudetto è sempre difficile fare bene. In champions mercoledì avremo un’altra occasione e ci dobbiamo concentrare”.



Sugli obiettivi: “Ci crediamo al quarto posto e crediamo anche nel passaggio del turno contro il Barcellona. Tutta la squadra è al 100% con Mazzarri e su questo non c’è dubbio. Lavoriamo tutti insieme per raggiungere il migliore risultato”.