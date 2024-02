Crisi Napoli, Mazzarri fa peggio di Garcia: sapete quanti punti in meno ha fatto?

Chiamato a dare la svolta alla stagione del Napoli, Mazzarri sta facendo peggio di Rudi Garcìa: il confronto con il francese.

Il Napoli non riesce a superare l’ostacolo Genoa e perde ancora terreno dalla zona Champions League. Gli azzurri non vanno oltre l’1-1 contro i rossoblù e sembrano dire addio definitivamente alle speranze di qualificarsi alla prossima Champions League.

I giorni che porteranno alla gara d’andata contro il Barcellona saranno infuocati per Walter Mazzarri e i suoi uomini. L’unica speranza, al momento, per gli azzurri è il ritorno di Victor Osimhen. Il nigeriano, nonostante abbia già annunciato il suo addio al termine della stagione, sembra essere tornato molto concentrato dalla Coppa d’Africa. Quest’oggi, infatti, era in tribuna al Maradona e ha sofferto con e per i suoi compagni.

Walter Mazzarri, dunque, avrà a disposizione l’ultima carta per provare a svoltare la stagione degli azzurri cosa che non gli è riuscita fino a questo momento: il confronto con Rudi Garcìa parla chiaro.

Mazzarri vs Garcìa: dato impietoso per il toscano

Walter Mazzarri era stato accolto in plebiscito dai tifosi azzurri. Il ricordo del Napoli dei tre tenori, infatti, era ancora vivido nella mente dei tifosi partenopei. In molti pensavano che Mazzarri potesse essere l’uomo giusto per provare a cambiare volto a questo Napoli.

Dopo l’esonero di Rudi Garcìa, poi, tutti pensavano che fare peggio fosse impossibile, ma al momento Mazzarri sta perdendo il confronto con il tecnico francese.

Con il match di oggi, Walter Mazzarri ha pareggiato il numero di partite in Serie A di Garcìa sulla panchina azzurra, ovvero 12. Il confronto in queste prime 12 uscite, però, pende ampiamente a favore del tecnico francese. Garcìa, infatti, aveva ottenuto 21 punti contro i 15 di Mazzarri. Il tecnico toscano ha sfida sicuramente squadre più forti come Inter e Juventus, ma il confronto resta impietoso.

La svolta che Aurelio De Laurentiis e tutti i tifosi del Napoli auspicavano non è arrivata. Gli azzurri, infatti, sotto il punto di vista delle prestazioni offerte e del gioco offerto ha fatto dei piccoli passi in avanti. Questo, però, non è bastato per portare a casa i punti necessari per competere ad alti livelli.

Al momento dell’esonero, infatti, Garcìa si trovava al quarto posto in classifica. Mazzarri, invece, dopo 12 partite è scivolato al decimo posto. Una differenza abissale che rischia di intaccare anche la prossima stagione degli azzurri. Senza Champions League, infatti, gli introiti saranno minori e diversi giocatori saranno attratti da altri club impegnati nella massima competizione europea.