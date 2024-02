Il Napoli lo voleva a gennaio: annuncio a sorpresa dell’obiettivo sul futuro

Il calciomercato di gennaio del Napoli è stato particolarmente movimentato: un ex obiettivo ha rilasciato quest’oggi una indiscrezione.

Mazzocchi, Traorè, Dendoncker e Ngonge, queste le quattro operazioni del Napoli a gennaio. Quattro innesti a completare una sessione insolitamente movimentata, per una società che da sempre ha optato per un low profile a gennaio.

Vista la situazione deficitaria in classifica, però, Aurelio De Laurentiis ha optato per uno strappo alla regola, cercando di rimpolpare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri, che forse, però, avrebbe preferito un ulteriore innesto, in particolar modo nel reparto arretrato, dove sono stati svariati i nomi accostati ai partenopei.

Vicino al Napoli: clamorosa indiscrezione rivelata dall’ex obiettivo del club

Prima Dragusin, poi accasatosi in Premier League, al Tottenham per la precisione, per poi finire con Nehuen Perez, forse l’unico centrale ad essere davvero in procinto di tingersi d’azzurro, come dichiarato dallo stesso De Laurentiis qualche settimana fa in conferenza stampa:

“Pozzo è stato molto carino a recarsi a Napoli, alla fine gli propongo 18 milioni all inclusive e chiudiamo. Poi mi si riferisce che Perez vuole che venga riconosciuto un premio a chi l’ha cresciuto, la commissione all’agente, a quel punto mi sono rotto e non si è fatto più nulla”.

Una scelta legata anche alla riconferma di Ostigard, rivalutato a detta del presidente dal passaggio alla difesa a 3, per onor del vero non punto fermo di Walter Mazzarri, ad oggi avvolto da una palese incertezza nella scelta del modulo di gioco.

Tra i tanti nomi accostati, però, c’è stata anche una vecchia conoscenza della Serie A: l’ex Bologna Theate, attualmente al Rennes. Il centrale belga, che in maglia rossoblù aveva vissuto le sue stagioni migliori, tanto da guadagnarsi la chiamata del Rennes, ha confermato il suo valore nella “Lega dei talenti”, ricevendo nuovamente le attenzioni delle compagini del massimo campionato italiano.

Tra questi il Napoli, che secondo le indiscrezioni di gennaio avrebbe messo sul piatto offerto ai francesi ben 20 milioni, una cifra importante, la stessa proposta all’Udinese per Perez e al Genoa per il sopracitato Dragusin, a cui aveva inoltre aggiunto il cartellino di Ostigard. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Theate ha svelato un retroscena di calciomercato:

“Serie A? Il campionato che preferisco in assoluto, fa piacere l’interesse dei club italiani. Roma? Ne ho parlato con il Rennes più che con il mio amico Lukaku, attualmente sono concentrato sul Rennes e sul finale di stagione con il mio club”.

Il centrale ha quindi confermato la voglia d’Italia e allo stesso tempo dei tanti club che lo seguono. Affare rimandato in estate?