Clamoroso da Tuttosport: Conte riapre al Napoli, le ultime

Le avances di De Laurentiis ad Antonio Conte non si placano, da stanotte, però, qualcosa sembrerebbe cambiato.

Walter Mazzarri ne era consapevole: ci sarebbe voluto un miracolo per riconfermarsi al Napoli, un miracolo che non è avvenuto. La squadra campione d’Italia è attualmente nona, ad una distanza siderale dal primo posto e ora, seppur con una gara in meno, a meno 7 dalla zona Champions. Un incubo.

Immaginare l’ex Cagliari e Torino ancora sulla panchina dei partenopei appare impossibile, nonostante le dichiarazioni di rito di Aurelio De Laurentiis, che proprio in settimana aveva negato di aver contattato qualsiasi nome circolato via stampa. Dichiarazioni di rito, ripetiamo. L’idea che Mazzarri fosse un traghettatore era chiara fin dall’inizio ed immaginare un De Laurentiis nuovamente impreparato come la scorsa estate non è contemplabile: insomma, errare è umano, perseverare è diabolico.

Napoli – Conte: indiscrezione clamorosa di Tuttosport sul tecnico

Per questa motivazione, il casting per il ruolo di prossimo allenatore del Napoli è già aperto da mesi: Italiano, Palladino, Thiago Motta, Farioli, sono tanti i nomi “green” accostati ai campioni d’Italia, profili giovani che sposano l’idea calcistica progettuale del leader della FilmAuro, che nonostante ciò, continua a insistere per realizzare un proprio sogno. Sogno che risponde al nome e cognome di Antonio Conte. Il pugliese, stato il tecnico più corteggiato forse dell’era De Laurentiis a Napoli, che con l’ex bandiera della Juventus ha un rapporto di lunga data. Già dai primi scricchiolii sulla panchina di Rudi Garcia fu proprio Conte ad esser contattato dal patron del Napoli, che ricevette però un cordiale due di picche.

Conte, come da sempre dichiarato, preferisce iniziare le proprie storie ponendo le basi del progetto sin dall’estate, sia sotto l’aspetto dirigenziale che prettamente calcistico, per questa motivazione, l’ormai ex Tottenham ha deciso di proseguire il suo anno sabbatico, dedicandosi alla famiglia, lasciando una porta aperta per l’estate.

Le pretendenti però non mancavano: Milan, Roma, qualche club estero ed i soliti arabi, per uno come Conte, però, l’idea di vincere, vissuta quasi come ossessione, l’ipotesi di lasciare il segno in piazze importanti ma non equiparabili a quelle già allenate, lo stuzzica parecchio, come esplicitamente dichiarato in una delle sue ultime interviste. Per questa motivazione, Tuttosport, nella sua edizione odierna, ha reso nota una riapertura dell’asse Napoli – Conte. Motivo? L’estenuante corteggiamento di De Laurentiis, che a quanto pare, starebbe iniziando a dare i primi frutti.