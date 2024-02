Spalletti a San Siro per Milan-Napoli, retroscena con De Laurentiis: cos’è successo

Luciano Spalletti presente durante il match Milan-Napoli, svelato il retroscena dell’incontro tra l’ex allenatore del Napoli e il presidente De Laurentiis.

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli ed attuale C.T. della Nazionale Italiana, continua ad avere i riflettori puntati in casa Napoli. La sua presenza in tribuna durante la gara Milan-Napoli, l’ha reso protagonista dell’ennesima vicenda legata alle conseguenze del suo addio alla società partenopea. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha ancora superato l’addio di Spalletti, proprio la scorsa settimana l’ha confidato durante la conferenza stampa tenutasi a Castel Volturno. Ma qual è stata la reazione del presidente davanti alla sua presenza?

Spalletti e De Laurentiis, incontro mancato a San Siro durante la gara

Luciano Spalletti, l’ex tecnico del Napoli, continua ad essere presente nelle vicende partenopee. L’addio alla panchina azzurra continua ad essere una scelta non ben digerita, una decisione che ancora si fa fatica ad accettare. In particolare, il presidente Aurelio De Laurentiis non si dà pace per come siano andate le cose, ammettendo di aver sbagliato e di essersi pentito di non averlo costretto a restare sulla panchina del club azzurro.

Spalletti e il Napoli hanno preso due strade separate, lo si deve accettare. Soprattutto, ad accettare questa separazione deve essere il presidente De Laurentiis, assumendosi le proprie responsabilità ed accettare le conseguenze. Ma ancora, non sembra essere pronto a farsi scivolare questa decisione, a confermare ciò è un altro episodio accaduto durante la gara Milan-Napoli. A rivelare questo retroscena, è l’edizione odierna de La Repubblica. Secondo tale indiscrezione, l’ex allenatore del club partenopeo non si è avvicinato al patron azzurro, nonostante entrambi fossero seduti in tribuna. Dunque, ciò che si evince da questa vicenda, non è altro che l’ennesima conferma che tra l’ex Napoli e il presidente c’è un enorme distacco.

Una distanza che ormai sembra difficile da accorciare, troppe colpe che non si riescono a perdonare. Forse, Luciano Spalletti rimarrà per sempre il più grande rimpianto per il presidente De Laurentiis. Due strade che si sono separate troppo presto, e chissà, magari se fosse rimasto, adesso le cose sarebbero andate diversamente. Ma non ci sono certezze che la stagione del Napoli sarebbe andata diversamente da quella attuale. Nessuno può dirlo, rimane solo il dubbio e il rammarico in virtù della trionfale stagione passata. Domanda che, con molta probabilità, anche il numero uno azzurro ogni tanto si chiederà. Così, come ogni tifoso partenopeo. Tuttavia non si possono cambiare le decisioni ormai prese, bisogna accettare le conseguenza e sperare in un futuro più roseo.