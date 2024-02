Serie A a 18 squadre, bocciata la proposta: posizione chiara del Napoli

Si è conclusa l’assemblea di Lega per quella che era una votazione ufficiale su un nuovo format per il campionato di Serie A.

Da alcune settimane era in cantiere la valutazione su quello che sarebbe stato un nuovo format per il campionato di Serie A. Alcuni giorni fa era stato fatto un incontro con alcune squadre di vertice del nostro campionato che avevano espresso la volontà di vedere passare il numero di squadre da 20 a 18.

Quest’oggi, in Via Rosellini 4 a Milano, sede della Lega Serie A, si è svolta un’assemblea di lega ha dato esito negativo. Così come riportato da una nota ufficiale della Lega Serie A, l’assemblea ha preso la decisione di bocciare la proposta per un passaggio delle squadre da 20 a 18. Nessuna riforma quindi per il calcio italiano.

In assemblea è stata ribadita anche la volontà di non modificare il diritto d’intesa, ossia il diritto di veto su eventuali riforme. “Nel corso della stessa riunione, è stata ribadita la assoluta necessità di mantenere nello statuto federale il diritto di intesa, così come nei principali sistemi calcistici europei. Confermato, inoltre, l’attuale format a 20 squadre del campionato di Serie A”, questo è quanto si può leggere dal comunicato ufficiale.

La posizione del Napoli

Secondo quanto riportato dal sito web del Corriere dello Sport, sarebbero soltanto quattro le squadre che si sarebbero espresse a favore di un passaggio che va da 20 a 18 club per la Serie A. Il quotidiano ha spiegato che queste quattro società sono Inter, Milan, Juventus e Roma. Le altre 16 squadre hanno invece tutte votato per il mantenimento attuale della composizione del campionato.

La posizione del Napoli e di Aurelio De Laurentiis è quindi chiara. Il club partenopeo ha votato quindi contro il passaggio che va da 20 a 18 squadre.

Nel corso di questa riunione quindi il pensiero è più o meno stato uguale per tutte le società con la volontà di confermare lo stato attuale del nostro campionato. Bisognava essere conformi quindi anche ai principali sistemi calcistici europei dove, soltanto nella Bundesliga tedesca, ci sono 18 squadre.