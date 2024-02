Incredibile a San Siro: lancio di oggetti e striscione indegno dei tifosi: cosa è successo

Non si è di certo placata l’atmosfera sugli spalti in quel di San Siro in occasione di Milan-Napoli. Le testimonianze hanno fatti il giro del web.

Il Milan ha trionfato 1-0 sul Napoli nel main event del 24° turno di Serie A, grazie ad un gran gesto tecnico firmato Leao-Theo Hernandez nel primo tempo. La partita, più che in campo, ha però attirato le attenzioni del web per quanto accaduto sugli spalti, dove lo scontro a distanza fra tifosi azzurri e rossoneri ha forse raggiunto vette mai toccate prima. Le testimonianze in arrivo da San Siro raccontano infatti di episodi tutt’altro che consoni a ciò che dovrebbe rappresentare il mondo dello sport.

Cori e striscioni, vergognoso comportamento sugli spalti

Vi abbiamo già raccontato nel corso della partita l’atmosfera d’odio respirata questa sera al Meazza, nella quale per lunghi tratti del match si sono sollevati dalle tribune cori discriminatori contro Napoli. Ripetuti insulti sono quindi arrivati in direzione del popolo napoletano, etichettato ancora una volta come col*roso e munito di scarsa igiene personale.

“Com’è andato il viaggio? Trovato coda in frontiera?“, recita quindi uno di questi, fotografato e messo in rete dai giornalisti allo stadio. Chiaro riferimento alla solita e classica aura spocchiosa del Nord, con i tifosi del Milan che hanno voluto così sottolineare di una Napoli non appartenente all’Italia nel loro immaginario. “Milano-Napoli: si alla tessera, no al passaporto“, racchiude invece una pezza molto simile. Condotta indecorosa da parte di alcuni facinorosi che, invece di sostenere la propria squadra, hanno preferito perdere il proprio tempo allo stadio per insultare gli avversari con parole che, onestamente, risultano anche ripetitive e ormai fuori moda. Da non sottovalutare però neanche quanto messo in atto dai supporter partenopei, stando alla testimonianza proprio di un sostenitore azzurro.

Lancio di oggetti dal settore ospiti, durante Milan-Napoli

Hanno risposto al fuoco con il fuoco alle tante provocazioni i tifosi del Napoli, non esenti da comportamenti ignobili. Stando ad una testimonianza su Instagram di un supporter partenopeo presente nel secondo anello verde di San Siro, appena al di sotto del settore ospiti, gli azzurri in trasferta avrebbero scatenato il finimondo.

Lancio di oggetti, di bicchieri e addirittura di sacchetti contenenti urina da parte dei tifosi del Napoli, protagonisti in negativo al pari della controparte avversaria. Da capire ora se tali eventi porteranno a sanzioni per entrambi i club coinvolti nella sfida.