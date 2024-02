Tifosi Milan contro Napoli: preso di mira anche un giocatore azzurro

Solita accoglienza per Napoli e i napoletani in quel di San Siro. Quanto messo in scena dai tifosi del Milan non è di certo passato inosservato.

Si accende la sfida fra Milan e Napoli in quel di San Siro, dove la tensione è tale da poter essere tagliata con il coltello. Entrambe le squadre necessitano infatti di trovare 3 punti fondamentali per il proprio percorso in campionato nonché per il proprio morale in vista dei prossimi impegni. Un contesto alquanto intrigante, macchiato però dalla solita accoglienza ad opera dei tifosi rossoneri. Quanto accaduto sin dai primi minuti di gioco sulle tribune di San Siro non è infatti passato inosservato.

Cori discriminatori, si ripete la storia in quel di San Siro

In una settimana in cui le discriminazioni in direzione di Napoli e dei napoletani, per temi extra-calcio, sono state l’argomento centrale di cronaca, ecco giungere le solite scene becere sponda San Siro. Tra le mura del Meazza infatti, i tifosi del Milan non hanno tardato ad accogliere alla propria maniera l’arrivo di calciatori e tifosi azzurri, presi di mira da alcuni supporter che hanno preferito innalzare cori d’odio nei confronti degli avversari piuttosto che a sostegno della propria squadra.

“Napoli colera“, le frasi sin da subito pronunciate all’ingresso in campo del Napoli per il consueto riscaldamento, partite dalla Curva Sud e propagatesi poi via via in tutto lo stadio. Queste sono quindi state rinforzate da altri cori discriminatori in attesa del calcio d’inizio nonché nei primi minuti della sfida. Qui, invece, la musica è cambiata, ma non la sostanza. “Noi non siamo napoletani” e “Non vi siete mai lavati”, i nuovi gridi di battaglia della tifoseria milanista, perfettamente udibili dai microfoni di DAZN. Cambiano dunque stadi, squadre, e stagioni, ma la solfa è sempre la stessa. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti dall’impianto nonché possibili sanzioni da parte del Giudice Sportivo la prossima settimana.

I tifosi del Milan contro il Napoli, cori contro Politano

La tifoseria del Milan si dimostra dunque particolarmente propensa alle provocazioni nei confronti dei supporter del Napoli, attaccati ancora una volta dai rossoneri. Oltre alle diatribe fra sostenitori, sono però arrivate alcune frasi irrisorie anche nei confronti di Politano, punzecchiato come di consueto dalla tifoseria del diavolo. Il più classico dei “Figlio di…“, quello fuori uscito dalle tribune di San Siro, atto ovviamente ad innervosire un calciatore notoriamente incisivo contro i rossoneri.