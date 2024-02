Esonero Mazzarri, De Laurentiis ha preso una decisione – SKY

Da Castel Volturno arrivano conferme riguardo la decisione di Aurelio De Laurentiis su Walter Mazzarri. La sconfitta di San Siro è stata pesante ed il presidente ha in mente un piano

Ancora guai per il Napoli. La sconfitta di Milan contro i rossoneri di Stefano Pioli ha messo l’ambiente ancora di più nello sconforto. Ancora zero reti in trasferta per gli azzurri che nelle ultime 5 partite lontane dallo Stadio Maradona ha collezionato un solo punto e quattro sconfitte senza mai trovare la via del gol.

Non è bastato il cambio del modulo per Walter Mazzarri che ieri sera ha provato a sorprendere il Milan schierando Kvaratskhelia in posizione più centrale in modo da poter spaziare su tutto il fronte offensivo e non dare punti di riferimento agli avversari. Alla fine il Napoli ha perso per 1-0 e, anche stavolta, è stato costretto ad uscire a mani vuote dallo stadio.

Nonostante tutto questo, il secondo tempo dei partenopei è stato degno di nota. Alla squadra di certo non si può criticare una mancanza di voglia o applicazione. Contro il Milan, gli azzurri hanno provato a equilibrare la partita cercando per larghi tratti del secondo tempo il gol del pareggio. Ai rossoneri alla fine è bastato un gol di Theo Hernandez per portare a casa i tre punti.

La decisione di Aurelio De Laurentiis

Il presidente del Napoli era presente allo stadio San Siro dove dagli spalti ha osservato l’ennesima sconfitta stagionale della sua squadra. Un brutto primo tempo ed una ripresa accettabile hanno fatto riflettere Aurelio De Laurentiis. Da quanto la squadra è allenata da Mazzarri, soltanto un big match ha portato i tre punti, quello con l’Atalanta, poi un pareggio a Roma con la Lazio e tutte sconfitte.

Questa mattina come ha riportato Sky Sport, pare che Aurelio De Laurentiis abbia deciso di voler continuare con Walter Mazzarri. Nonostante il toscano non riesca a trovare la chiave per risolvere i problemi, a Castel Volturno non c’è ancora aria di esonero.

Al momento quindi la decisione della dirigenza partenopea sarebbe quella di proseguire la stagione con Mazzarri e lasciargliela portare a termine. Difficile che poi il tecnico di San Vincenzo prosegua il suo cammino con il Napoli. Molto più semplice pensare ad una rifondazione totale che avrà inizio alla fine del campionato.