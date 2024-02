De Laurentiis pronto a cedere Osimhen, già scelta la squadra e la cifra di vendita

Victor Osimhen verso la cessione, c’è già un club in prima fila per l’acquisto ed è pronta la pazzesca cifra di vendita.

In casa Napoli, si comincia già a pensare alle prossime mosse da attuare in vista della sessione di mercato estiva. Tra i movimenti ormai decisi, c’è la cessione di Victor Osimhen. Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra estremamente convinto di questa scelta, l’attaccante nigeriano non giocherà più con la maglia azzurra a partire dal prossimo campionato. Eppure, l’assenza di Osimhen, dovuta alla Coppa d’Africa, in queste settimane si è fatta sentire.

Il numero 9 è pronto a raggiungere i suoi compagni di squadra a Castel Volturno, il suo rientro è fissato entro la giornata di mercoledì. Un ritorno che può fare la differenza per il prosieguo della stagione grazie al suo spiccato senso del goal e al suo carisma. Una vera e propria arma in più per la squadra, nonostante ciò il suo destino sembra già deciso. Per questo motivo, il patron azzurro sembra avere le idee chiare per quanto riguarda sia la cifra di vendita, sia il club con cui avviare la trattativa.

Osimhen verso la cessione, il PSG pronto all’assalto

Victor Osimhen è sempre stato uno dei calciatori più osservati durante il calciomercato, grazie alle sue innumerevoli doti e caratteristiche. Già a partire dallo scorso calciomercato, diversi società si sono fortemente interessati a lui, tanto da proporre diverse offerte alla dirigenza partenopea. A tal proposito però, il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre respinto le cifre proposte. Nonostante ciò, il patron azzurro non ha mai negato una possibile partenza da parte del classe ’98, soprattutto, in caso di arrivo di un’offerta importante. Quel giorno sembra essere vicino, il numero 9 sembra ormai destinato a trovare spazio in un’altra realtà diversa da quella partenopea.

L’attaccante nigeriano sembra sempre più lontano dalla Serie A, il Paris Saint-Germain si sta preparando all’assalto. A rivelare questa indiscrezione, è l’edizione odierna de La Repubblica. Stando a quanto riportato, il presidente De Laurentiis sembra deciso nel voler cedere il suo gioiello ai parigini. La partenza di Osimhen sarà difficile da evitare, soprattutto, per il fatto che è già pronta un’offerta di circa 120 milioni. Inoltre, la stessa cifra sarà offerta al Milan di Stefano Pioli, per quanto riguarda il portoghese Rafael Leao. Il PSG si sta preparando a sferrare un doppio colpo, la scelta è stata dettata dal fatto che sarà dura colmare il vuoto dovuta alla possibile partenza di Kylian Mbappé, accostato al Real Madrid.