L’ex Napoli diventa allenatore: va subito in panchina? – FOTO

Nuova esperienza in vista per l’ex Napoli? L’ex azzurro è già diventato allenatore: i possibili scenari per il futuro.

La storia recente del Napoli è stata sicuramente ricca di soddisfazioni. Dal ritorno in Serie A dei partenopei sono davvero tantissimi i campioni che hanno vestito la maglia azzurra e che hanno scritto pagine importanti della storia del Napoli.

La più bella per i tifosi azzurri, ovviamente, resta la vittoria dello scudetto nella passata stagione. Una squadra nata in pochissimo tempo dopo la rivoluzione estiva voluta da Aurelio De Laurentiis che è stata capace di imporsi sulla Serie A lasciando agli avversari solo le briciole.

Come detto, la scorsa estate c’è stata una grande rivoluzione all’interno della rosa azzurra. Questa rivoluzione ha definitivamente tagliato ogni legame con un altro ciclo azzurro che resterà per sempre nel cuore dei tifosi azzurri: quello targato Maurizio Sarri.

Negli anni in cui il tecnico toscano si è seduto sulla panchina azzurra, il Napoli ha sfiorato lo scudetto e ha dispensato bellezza in giro per l’Europa. Sono tanti i volti di quella squadra, su tutti Dries Mertens, ma non solo.

L’ex Napoli diventa allenatore: gli scenari per il futuro

Oltre a Mertens, come simboli di quel Napoli che ha fatto innamorare i tifosi azzurri ci sono anche Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, che hanno lasciato il Napoli nel corso dell’estate della rivoluzione.

Tra questi c’è anche Jorginho che ha lasciato Napoli nel lontano 2018 e che ora sembra pronto ad una nuova esperienza.

Jorginho, infatti, ha comunicato sui propri canali social di aver ottenuto il patentino Uefa B per poter allenare. Si tratta di una fase importante nella carriera del centrocampista italo brasiliano. Jorginho, infatti, è ancora in attività e sta lottando con il suo Arsenal per la vittoria della Premier League.

L’ex Napoli, però, ha già voluto tracciare una strada per il suo futuro dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Dopo aver ottenuto il patentino Uefa B, infatti, potrebbe già allenare. Al momento sembra un’ipotesi remota, ma ci sono già diversi scenari aperti.

Una delle ipotesi più accreditate sembra che Jorginho, una volta smesso di giocare, possa partire ad allenare dalle giovanili dell’Arsenal e fare poi tutta la trafila per acquisire sempre maggiore esperienza in panchina.

Questo per lui sarebbe solo il punto di partenza per poi provare a scalare sempre più le gerarchie e diventare un allenatore importante. La sua capacità di stare in campo e di leggere le situazioni, sicuramente, possono essergli di grande aiuto nel proseguo della sua carriera da allenatore.