Cessione Napoli o Bari? De Laurentiis allo scoperto: le parole

Una settimana complicata quella vissuta in famiglia De Laurentiis che ora esce allo scoperto sulla possibile cessione del club.

Manca sempre meno alla sfida tra Milan e Napoli di questa sera. Gli azzurri sono chiamati a portare a casa i tre punti contro i rossoneri. Gli azzurri, infatti, devono assolutamente vincere per non perdere il treno Champions League. La Fiorentina, infatti, sta dominando contro il Frosinone in questo momento per 5-1 ed è pronta a superare il Napoli in classifica.

Il match di questa sera arriva al termine di una settimana complicata per la famiglia De Laurentiis. Dopo le polemiche degli ultimi giorni legate alla questione Bari e Napoli, ha voluto parlare Luigi De Laurentiis a proposito di una cessione.

Cessione Napoli o Bari? Parla Luigi De Laurentiis

Una situazione complicata da gestire per Luigi De Laurentiis dopo le polemiche degli ultimi giorni. Per questo motivo, il patron del Bari ha parlato in conferenza stampa.

Luigi De Laurentiis ha parlato anche della possibile cessione di uno dei due club del gruppo FilmAuro.

Di seguito quanto evidenziato:

“Se un giorno potessimo vendere il Napoli e tenerci un’altra squadra? Sono dinamiche che oggi non potrei sapere. E’ lecito poter pensare che uno trovi un’occasione concreta per la vita. Se è riuscito ad avere nel gruppo 2 squadre finora e se ne dovesse andare via una, vuol dire che continueremo a lavorare su quella che resta lavorando in maniera semplice e concentrandosi solo su essa. E’ probabile, ma chi può dirlo? Sono dinamiche di un gruppo che ha tante aziende. Non potrei predirle mai. Magari sono aspettative”.

Luigi De Laurentiis non chiude alla possibilità di cedere il Napoli in futuro. Questo comporterebbe che la famiglia De Laurentiis si concentrerebbe solo sul Bari.

Il figlio di Aurelio De Laurentiis, poi, non si è voluto sbilanciare più di tanto rispetto a quando e se arriverà la cessione del Napoli. Il patron del Bari afferma che sia probabile, ma non si lancia in previsioni su quando possa succedere.

La conferenza stampa di Luigi De Laurentiis chiude così una settimana travagliata per la famiglia De Laurentiis. Tutto era iniziato mercoledì quando Aurelio De Laurentiis, direttamente da Castel Volturno, aveva definito il Bari la “seconda squadra” del gruppo FilmAuro. Questo aveva mandato su tutte le furie i tifosi baresi che hanno esposto diversi striscioni contro la presidenza De Laurentiis. Anche Luigi De Laurentiis aveva pubblicato un comunicato in cui si discostava dalle parole del padre.