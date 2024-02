Milan-Napoli, annuncio di Pioli in conferenza: cambia la formazione

Si è tenuta quest’oggi la conferenza stampa del tecnico del Milan Stefano Pioli. Il tecnico ha dato le ultime novità di formazione per la gara contro il Napoli.

Domenica sera si giocherà una gara che potrebbe essere uno snodo fondamentale per il campionato. A San Siro si giocherà infatti la gara fra Milan e Napoli. La classifica vede i rossoneri al terzo posto e gli azzurri al settimo posto, con ben 14 punti di differenza fra le due compagini, autrici fin qui di due stagioni ben diverse.

Il Milan si trova infatti in un limbo: abbastanza distante dall’Inter capolista (8 punti) ma anche con un buon margine sul quinto posto (9 punti). Il Napoli, diversamente, si trova in una vera e propria corsa disperata per la conquista di un posto in Champions League, obiettivo assolutamente fondamentale per il futuro del club.

Pioli, le parole in conferenza stampa

Quest’oggi si è tenuta la conferenza stampa del tecnico del Milan Stefano Pioli. Sarà l’unico allenatore a parlare prima del match dato che la conferenza stampa pre-gara dell’allenatore del Napoli Walter Mazzarri non si terrà. Importanti le parole sugli avversari, utili a mantenere alta la concentrazione nonostante la classifica ben diversa delle due squadre.

Con Mazzarri è cambiato qualcosa tatticamente, non sappiamo se giocherà a 3 o a 4, ma è un avversario di qualità da affrontare con molta attenzione e molto rispetto. È difficile per tutti ripetersi, lo è stato anche per noi. Il campionato è ancora molto lungo e il Napoli non è lontano dal quarto posto. Hanno grandissima qualità, grandissimi giocatori offensivi: ci sarà da mettere tanta attenzione.

Pioli ha anche parlato del particolare momento di forma dei suoi, apparsi spesso fin troppo discontinui:

Oggi la squadra sta bene da 10, stiamo bene con la testa, con le gambe, ovviamente giocare una sola partita a settimana ci ha aiutato, quindi arriviamo bene a questa partita e saremo pronti per questo periodo fitto di partite che ci aspetterà

L’annuncio di formazione

L’allenatore del Milan ha annunciato le condizioni fisiche di alcuni suoi calciatori. Su tutti, la novità di questa settimana è quella legata al difensore Malick Thiaw, tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri dopo il lungo infortunio patito.

Abbiamo una scaletta sui recuperi, che stanno andando tutti molto bene, ma vanno tutti analizzati di settimana in settimana, Se tutto andrà bene Thiaw verrà convocato per la prossima sfida di Europa League, poi valuteremo Tomori e Kalulu

Il tecnico ha anche lanciato una possibile nuova soluzione tattica, che vedrebbe giocare insieme le due punte rossonere Jovic e Giroud:

“Jovic è una realtà di questa squadra, è un giocatore importante. Può giocare dall’inizio, con Giroud ci può anche stare ma vediamo. Non ho programmato le prossime partite. Ciò che conta è che i giocatori stiano bene”.