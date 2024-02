News SSC Napoli, promessa di De Laurentiis: “Succederà in caso di Champions”

Aurelio De Laurentiis ha fatto una promessa alla sua squadra che verrà mantenuta soltanto in caso di qualificazione in Champions League

È sicuramente una stagione poco fortunata per il Napoli e lo sarà di certo anche per chi è legato con passione a questa squadra. Il paradosso dei partenopei, dopo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis di qualche giorno fa, è forse adesso più comprensibile. Paradosso perché l’anno scorso gli azzurri erano una vera e propria forza della natura capace di abbattere qualsiasi ostacolo, in campionato specialmente.

Una stagione coronata da quel sogno che, in città, grandi e piccini avevano da sempre nel cassetto e che è durato per ben 33 lunghissimi anni. Con lo scudetto conquistato, la prima cosa che ogni tifoso si è chiesto è stata se quest’anno il Napoli fosse già saturo di vittorie. Una motivazione che poteva sembrare plausibile ma che in realtà così non è stata. Il club partenopeo ha mire espansionistiche, in Italia e nel mondo, sempre più alte. Il numero uno della società ha spiegato che qualcosa si è rotto a livello societario con l’addio di Spalletti e Giuntoli e che da qui la giostra perfetta abbia smesso di funzionare.

La promessa di Aurelio De Laurentiis

La conferenza stampa del patron azzurro, pochi giorni prima di un big match, non è forse casuale. Il Napoli domenica sera scenderà in campo contro il Milan, una partita che ricorda i quarti di finale di Champions dello scorso anno. In quella circostanza il Napoli venne eliminato perdendo sia in casa che in trasferta. Così come riportato da il Mattino è proprio da quell’occasione che il presidente partenopeo sembra aver aggiunto Stefano Pioli sulla lista dei candidati alla panchina. Lo stesso quotidiano ha parlato anche di un premio promesso alla squadra in caso di quarto posto e Champions.

Così come accaduto a Riad, sicuramente un premio fa piacere ad aumenta il buon umore. Il presidente a Castel Volturno ha promesso ai suoi ragazzi un bonus in denaro in caso di raggiungimento del quarto posto. Attualmente la squadra occupa la settima posizione in campionato ma, i punti di distacco dal quarto posto valido per la qualificazione in Champions, sono soltanto quattro. Bisognerà marciare verso quella direzione e magari iniziare a dare continuità alla bella vittoria contro il Verona, già da domenica a San Siro.