Ngonge-Napoli, rivelazione a sorpresa del DS del Verona

Clamorosa rivelazione di calciomercato su Cyril Ngonge, acquisto più oneroso della sessione invernale del Napoli.

Arrivato per diciotto milioni di euro, Cyril Ngonge ha già fatto innamorare i tifosi partenopei. Il calciatore belga, ha dapprima ben impressionato nello scampolo di gara concessogli all’Olimpico, per poi determinare nella bella rimonta di domenica scorsa contro il suo ex team, l’Hellas Verona.

Un calciatore forte, rapido, tecnico, ma anche giovane, insomma, uno di quei profili “green” tanto cari ad Aurelio De Laurentiis, che nel corso della sessione di gennaio, non ci ha pensato un attimo prima di versare la cifra sopracitata nelle casse del club veneto, sbaragliando la concorrenza della Fiorentina che si era mossa con largo anticipo.

Ngonge al Napoli, il retroscena di mercato è clamoroso

Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, è intervenuto quest’oggi in conferenza, analizzando nei minimi dettagli la sessione di “riparazione” in cui il suo Hellas è stato protagonista assoluto. Vista la situazione finanziaria del club, particolarmente delicata, infatti, i gialloblù sono stati costretti a far cassa, privandosi di tutti i propri pezzi pregiati, tra cui lo stesso Ngonge.

A quanto pare, però, il calciatore belga, non avrebbe fatto pressioni alla società per andare via, nonostante la chiamata del Napoli, uno di quei club a cui certamente si fa fatica a dire no:

“Quando i giocatori vogliono andare via bisogna cederli, soprattutto quando si lotta per la salvezza tenere chi resterebbe controvoglia è inutile” – a quel punto, il d.s, ha reso noto un retroscena riguardo la sua cessione più virtuosa, quella di Ngonge: “Forse proprio Ngonge era il giocatore che più di tutti voleva restare a Verona fino a giugno, quando si verificano però condizioni come quelle createsi è impossibile trattenere chi non può restare”.

Insomma, il riferimento alla crisi economica del club è stato esplicito, una crisi senza la quale, con ogni probabilità, il talento belga sarebbe rimasto a Verona, completando il proprio percorso di crescita per poi spiccare il volo in estate.