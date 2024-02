Rinnovo Kvaratskhelia, annuncio di De Laurentiis: fissato l’incontro

Aurelio De Laurentiis ha dato una notizia tanto attesta per i tifosi del Napoli che aspettavano questo momento, c’entra il contratto di Kvaratskhelia

Manca ormai poco a quello che sarà il big match di domenica sera. Tra gli incontri più attesi della 24 esima giornata ci sarà anche il Napoli di Walter Mazzarri. Questa volta gli azzurri dovranno vedersela con il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri ospiteranno il Napoli allo Stadio San Siro per il match che, per tanti tifosi, ricorderà l’attesissimo quarto di finale della Champions League dell’anno scorso. Se infatti nella passata stagione le due squadre si contesero un posto in semifinale regalando un grande messaggio per il calcio italiano, stavolta la posta in gioco sarà differente.

I partenopei infatti occupano momentaneamente il settimo posto in classifica mentre i rossoneri sono stabilmente al terzo posto. Quest’anno la squadra di Mazzarri, tra le big 7, è riuscita ad ottenere i tre punti solo a Bergamo con l’Atalanta e a pareggiare contro la Lazio e proprio contro il Milan al Maradona, poi tutte sconfitte. Servirà uno scossone se le speranze sono quelle di raggiungere un posto in Champions League per l’anno prossimo. Gli azzurri dovranno cercare di ottenere i tre punti in una trasferta che sembra molto difficile.

Da Castel Volturno – Parla De Laurentiis

Nella settimana di Milan-Napoli, a Castel Volturno oggi ha parlato De Laurentiis. Il numero uno dei partenopei ha raccontato tutto in una conferenza stampa straordinaria. Tanti sono stati gli argomenti toccati dal patron del Napoli che si è anche soffermato su alcuni giocatori della sua squadra. In particolare il presidente ha fatto riferimento a Kvicha Kvaratskhelia, una delle stelle del Napoli. Il tema era legato al rinnovo del talento georgiano che nonostante un contratto che scade nel 2027, ha bisogno di un “ritocco” almeno nello stipendio.

Ho chiamato il suo entourage tre mesi fa, ci siamo riuniti qui a Castel Volturno. Ho anche scritto quello che volevo fare per allungare il contratto, ma mi dissero che sta bene a Napoli e di riparlarne a fine campionato.

Così Aurelio De Laurentiis che ha spiegato che, una volta finito il campionato, si siederà al tavolo con Jugeli, procuratore di Kvaratskhelia per discutere di un probabile rinnovo. L’attaccante del Napoli attualmente percepisce 1,4 milioni netti a stagione. Visto il grande rendimento della passata stagione, con scudetto annesso, l’entourage di Kvara si aspetta di vedere salire il conto in banca per il proprio assistito. Discorso rimandato quindi a fine campionato con Kvara pronto a prolungare ancora con il Napoli.