Osimhen, decisione ufficiale della Nigeria: novità sull’infortunio

La decisione ufficiale della Nazionale nigeriana su Osimhen dopo l’infortunio che aveva fatto preoccupare tutti i tifosi.

Aveva fatto preoccupare tutti le notizie arrivate dalla Costa d’Avorio, nazione dove si sta disputando la Coppa d’Africa 2023, riguardo all’infortunio dell’attaccante della Nigeria e del Napoli Victor Osimhen. L’azzurro aveva infatti ritardato la sua partenza con la squadra per la gara valida per le semifinali della competizione contro il Sud Africa a causa di un fastidio addominale.

L’allarme è però rapidamente rientrato: il giocatore si è poi allenato regolarmente ed è partito con la squadra, rendendosi disponibile per giocare la semifinale.

Osimhen, c’è la decisione ufficiale

La gara contro il Sud Africa si disputerà quest’oggi alle ore 18.00. Era difficile immaginare che le precarie condizioni fisiche del giocatore potessero convincere il ct della Nazionale nigeriana Peseiro a rinunciare alla possibilità di schierarlo in campo dal primo minuto. Il giocatore è infatti la stella e il leader tecnico del team, oltre che un indiscutibile riferimento per tutto il movimento calcistico locale.

Sono state diramate le formazioni ufficiali del match: Victor Osimhen partirà dall’inizio a guidare i suoi al centro dell’attacco. Non ci sarà per lui quindi la possibilità di riposare e smaltire i problemi fisici avuti vista l’importanza assoluta della gara, che vale la finale della competizione. Insieme a lui, altre attuali e vecchie conoscenze della Serie A, come l’esterno dell’Atalanta Lookman, l’ex difensore del Torino Ola Aina e l’ex Udinese Troost-Ekong. Solo panchina invece per il milanista Chukwueze.

Osimhen, come già noto, salterà per giocare questa partita un importante impegno per il Napoli come la gara di campionato a San Siro contro il Milan di domenica. Infatti, pur se la Nigeria dovesse perdere, disputerebbe il 10 febbraio la gara valida per la finalina per il terzo o quarto posto. Diversamente, in caso di successo contro i sudafricani, Osimhen giocherebbe la finale l’11 febbraio. Dinanzi a sé ci sarà una fra la Costa d’Avorio padrone di casa e la Repubblica Democratica del Congo.