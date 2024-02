Napoli, la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis

La tanto attesa conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis, che è pronto a rispondere alle domande dei giornalisti presenti in sala

Il presidente ha deciso di organizzare una conferenza stampa per questa mattina. Si tratta di una settimana molto importante per il prosieguo della stagione del Napoli. Domenica c’è il Milan, in un big match che dirà tanto sulle ambizioni Champions del club partenopeo.

Come ribadito tante volte, anche dallo stesso De Laurentiis, la top four deve essere l’obiettivo del Napoli. Per ora, complici gli stop frequenti delle altre concorrenti, è ancora a portata di mano, basti pensare che gli azzurri distano solo quattro punti dall’Atalanta quarta. Una vittoria a Milano, a San Siro, potrebbe poi dare quella spinta mentale in più per continuare al meglio la stagione, al netto delle tante difficoltà avute durante questa prima parte di stagione.

Tanti i temi toccati da De Laurentiis. Di seguito tutti i passaggi della conferenza stampa, resa visibile sul canale YouTube ufficiale del Napoli:

“Dopo il Monza in conferenza vi dissi la colpa di tutto quello che sta succedendo è solo mia. Vi spiegherò il perché.

Dopo 19 anni se non dovessi considerare il parterre napoletano una bella famiglia, dopo aver vinto uno scudetto, avere sempre dubbi fa male. Devo ringraziare Umberto Chiariello. Lui ha fatto centro, è riuscito con grande lucidità ad analizzare ciò che è accaduto. Ma certe cose è anche difficile raccontarle.

Mi sono assunto tutte le colpe. Io avevo fatto bene il contratto di Spalletti, aveva lo stesso contratto di Benitez. Quando ho esercitato l’opzione, che è un fatto unilaterale e in tanti nel mondo del calcio non capiscono, prevedeva un ulteriore anno. Io entro un termine predeterminato avevo il diritto di esercitarla, con una comunicazione scritta, come prevede la legge. Ad un certo punto siamo andati in ulteriore ritiro in Turchia, durante l’interruzione per il Mondiale. Siamo tornati e dopo un febbraio e gennaio meravigliosi, abbiamo avuto un calo a Marzo. Anche Kvara, la grande scoperta dell’anno scorso, non ha più segnato.

Devo riconoscere a Spalletti che, come Benitez, ha deciso di dormire qui. Il che vuol dire essere concentrati sul pezzo e svegliarsi la notte. Cosa che confermerà anche lui nel film scudetto che sto montando. Tra l’altro non pensavo mai che fosse costato così tanto. Voglio che voi giornalisti mi suggeriate se debba fare anche una proiezione con quattordici schermi allo stadio. Io ci rimango malissimo nell’uscita dalla Champions, io mi aspettavo di poterla vincere. Se l’Inter, che è arrivata a venti punti da noi in campionato, è arrivata a giocarsela, perché io non devo giocarla? Arrivare in finale avrebbe portato il Napoli al Mondiale per Club, che vuol dire altri cento milioni di investimenti. Al 24 marzo io dico “Spalletti rimarrà con noi”. Poi le sconfitte con il Milan. Possiamo dire tutto, la sfortuna, gli arbitri, ma nella vita mi ritengo un uomo libero e per questo non me ne frego un cazzo degli arbitri. Poi arriverà un momento in cui anche la UEFA e la FIFA dovranno ragionare in maniera diversa. Florentino Perez con la Superlega ha avuto il merito di creare l’elemento scatenante. Non si può più andare avanti così negli oragni istituzionali del calcio. Ci sono una serie di cose sbagliate.

A un certo punto, il 21 aprile, io per tirare su il morale di Spalletti che vedevo ammosciato dopo le tre partite con il Milan, mi sono mostrato al suo fianco e non lo avrei biasimato per l’uscita dalla Champions. Gli mandai giuridicamente l’esercizio dell’opzione per il rinnovo, via PEC perché i contratti sono contratti, altrimenti che li facciamo a fare. Mai avrei creduto che nella cena del 12 maggio, all’altro loco, lui ci comunicasse la sua intenzione di volersi prendere un anno sabbatico e tornare nella sua terra in Toscana. Non mi sono dato per vinto e volevo trovare un modo per trattenere amichevolmente e giuridicamente Spalletti. A me venne anche il dubbio che Gravina lo avesse già contatto, ma i dubbi senza prove lasciano il tempo che trovano.Il mio errore è stato non impormi sulla permanenza di Spalletti. Dovevo tenere il punto fermo. Se dici di amare tanto questa città non credo che tu dica “non voglio più allenare”. Si sapeva che Kim sarebbe andato via a fine stagione, quelle erano le condizioni per portarlo a Napoli. Il mio errore è stato quello di accettare la richiesta di Spalletti, per riconoscenza di avermi portato lo scudetto dopo 33 anni.

Un’ultima precisazione: non vi dimenticate che l’altro anno è stato un anno più semplice di quest’anno. Il Liverpool è arrivato quinto. Anche i successi che abbiamo avuto, meritatissimi, con il Liverpool di queest’anno o con l’Ajax di quest’anno avremmo avuto più problemi, o forse no”.

LE MOTIVAZIONI DI SPALLETTI: “Forse lui ha immaginato che aveva tirato fuori da questo gruppo il massimo. Io non sono nella testa di Spalletti e non posso poi capire quali siano state le vere motivazioni. È umano per uno che non ha mai vinto in Italia, uscire dalla scena da grande vincitore. Ed è l’unica interpretazione non malevola che so dare”

SEGNALI INCORAGGIANTI PER IL FUTURO: “Guardando avanti, io vedo al 2030. Sto immaginando quello che devo fare perché il 2030 questa squadra, questa squadra sia in grado di poter competere con le più forti del mondo, anche economicamente. Mi accusano di non avere il vivaio, beh insomma. Avere una seconda squadra di proprietà, che ci ha permesso di far crescere giocatori come Cheddira e Folorunsho vuol dire che siamo sul pezzo. Sono sempre stato l’alfiere della napoletanità. Quest’anno chiudo il bilancio con più di 80 milioni e una riserva di 147 milioni, però quando vedo certi articoli sento invidia e mi dispiaccio molto. I miei collaboratori sono di altissimo livello. Anche Giuntoli è partito dal basso, è cresciuto con noi, nascondendomi di essere uno juventino sfegatato, se lo avessi saputo non l’avrei trattenuto, e nessuno si è mai permesso di criticare la scelta”

RITORNANDO A SPALLETTI: “Non mi sono fatto fare da Spalletti, ma mi sono voluto far fare. Ho esercitato l’opzione pochi giorni dopo la sconfitta con il Milan. Non puoi indispettirti per aver mandato una pec.”

THIAGO MOTTA: “Già in una conversazione di sei ore a Roma mi disse che puntava ad allenare squadre fuori dall’Italia, di cui non faccio il nome. Quando tu vai a fare una scelta dell’allenatore deve essere bilaterale. Con l’agente di Enrique siamo stato tre giorni a parlare poi lui ha scelto il PSG. Ci sono club più blasonati. In quel caso io non mi arrabbio mai. Come accaduto anche con Dragusin e il Tottenham, noi avevamo messo più soldi di altri, ma in questi casi non puoi farci niente. De Laurentiis fa l’imprenditore e l’imprenditore si interessa della propria impresa. Mio padre mi ha insegnato a conoscere tutti i costi di produzione di un film. Interessandomi di tutti gli aspetti. Cosa che sto facendo anche con il film dello scudetto del Napoli. Non mi si può dire che intervengo troppo. Fa parte della mia cultura. Io ho messo sin dall’inizio di tasca mia i soldi per comprare la società. Sono uno che quando decide di fare appartengo al mondo del fare e non al mondo del far fare agli altri. Quando sento dire che è una società spoglia, io rispondo: Meluso è un collaboratore di tutto rispetto”

SUL FUTURO: “Il De Laurentiis che gestirà il futuro sarà lo stesso degli anni precedenti. Con una non conoscenza del calcio, però i giocatori più importanti della storia del Napoli li ho trattati io. In quel di gennaio fui io a trovare Spalletti al Bosco Verticale, e gli chiesi di subentrare a Gattuso qualora non si fosse sentito bene. Sono andato avanti fino a gennaio, subendo da Faroni quel pareggio che mi è costato la Champions. Non dimenticate che a Spalletti il primo anno i tifosi gli hanno rubato una macchina, e lo hanno invitato ad andarsene. Una roba incomprensibile e irripetibile. Questa è una città complessa dove bisogna avere la possibilità di ascoltare tutti. Penso quindi di portare avanti quest’anno secondo la mia cultura del fare sempre. Se non ci fossi lo stadio non si farebbe, il centro sportivo come quello del Manchester City non si farebbe. Ci sono miei soldi personali come garanzia”

ATTACCO ALLA LEGA: “Non saremo mai come l’Inghilterra perché in Italia i voti dei tifosi servono ai politici. Non vogliono negargli, anche se fossero fuorilegge la frequentazione dello stadio. Bisogna azzerare la Melandri, che ha rovinato cinema e calcio. Dal 2016 in Germania non esiste il divieto di vendere ad una sola società i diritti tv, da noi esiste. Per questo abbiamo svenduto a DAZN e a SKY il campionato italiano per i prossimi cinque anni. La Lega nostra è indecente, non siamo strutturati come un’associazione d’imprese. Non siamo la vera confindustria del calcio. Il problema non sono le 18 squadre, ma quali squadre. Sono sempre le stesse squadre a competere per la colonna destra della classifica. Il torneo non è competitivo per tutti quanti. Copiamo l’NBA, si dà la possibilità a tutti di fortificarsi negli anni. Questo è un mondo rarefatto, dove la logica non esiste”.

RAPPORTI NON SERENI CON SPALLETTI: “Avendo tutti quei punti di vantaggio ero molto assente. Ero appresso a Verdone, dovendo uscire da Amazon ed entrando in Paramount. Non ho mai trovato contrasto con Spalletti. Io facevo il presidente e lui l’allenatore. Non entro nel merito delle sue considerazioni, ma uno che mi viene a dire di voler tornare a voler curare le sue cose e poi torna ad allenare la Nazionale… Il voler uscire da vincitore è umano”