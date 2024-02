Da Castel Volturno, brutta notizia per Mazzarri: si ferma un titolarissimo

Notizie poco confortanti arrivano da Castel Volturno dove un titolare si è allenato a parte, a rischio la gara con il Milan

Un intervento, quello di Aurelio De Laurentiis, che farà parlare per qualche tempo. Il presidente del Napoli ha voluto nuovamente prendere la situazione in mano e, ad una settimana dalla fine del mercato, questa mattina ha preso parola in conferenza stampa. Tra il suo tumultuoso intervento e la preparazione della squadra in vista del Milan, oggi a Castel Volturno è stata una giornata movimentata.

Mancano ancora pochi giorni infatti al grande appuntamento di domenica sera. Gli azzurri saranno ospitati dai rossoneri. A San Siro servirà una prestazione maiuscola per ottenere i tre punti contro una diretta concorrente e cercare di avvicinarsi al quarto posto da cui, i punti di distacco, sono ancora quattro.

A Castel Volturno in mattinata, oltre alle parole di De Laurentiis, c’è stata anche la classica seduta di allenamento che ha portato con se determinanti novità.

Infortunio a Castel Volturno

Come da consueto appuntamento quotidiano, attraverso un comunicato sul proprio sito web, il Napoli ha pubblicato l’ultimo report di allenamento. Non ci sono buone notizie per Walter Mazzarri che, con grande probabilità, dovrà vedersi costretto a rinunciare ad un titolarissimo. Insieme a Zielinski, anche Matteo Politano ha svolto una sessione di lavoro personalizzata in campo. L’attaccante italiano quindi resta in dubbio per la trasferta di San Siro. Mazzarri può invece sorridere grazie al parziale recupero di altri due giocatori.

A rivedersi con il gruppo sono stati Alex Meret e Mathias Olivera. I due giocatori hanno svolto una prima parte della seduta con il resto dei compagni. La seconda parte di allenamento è stata invece svolta secondo un programma personalizzato in campo. Il loro rientro si avvicina. L’uruguaiano si era fatto male a fine novembre nella trasferta di Bergamo. Quella era anche la prima partita di Walter Mazzarri una volta ritornato sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano aspetta di poterlo schierare nuovamente, manca davvero poco al suo rientro.

Alex Meret invece si era fatto male nell’ultima partita dell’anno contro il Monza. In quell’occasione fu pure il migliore in campo grazie ad un rigore parato a Pessina che permise agli azzurri di conservare l0 0-0 e di ottenere un punto in classifica. I rientri di questi due azzurri potrebbero essere un asso nella manica importante per il proseguo della stagione.