Spesa da quasi 300 milioni, prendono Osimhen e Leao dalla Serie A

Il PSG lavora già in vista della prossima stagione: la cessione di Mbappè sembra inevitabile per i parigini.

Kylian Mbappè si accaserà con ogni probabilità al Real Madrid la prossima estate. La stella francese, che già qualche anno fa sembrava destinato a vestirsi di bianco, salvo poi rinnovare con i parigini, avrebbbe ormai scelto di vivere il suo futuro lontano da Parigi.

Una scelta che farà male al Paris Saint Germain, non solo sull’aspetto tecnico, ma anche economico, considerando che Mbappè lascerà i parigini a scadenza di contratto, quindi a parametro zero, costringengo la proprietà a rinunciare ad un grosso incasso.

PSG al lavoro per il post Mbappè: due big di Serie A nel mirino!

Per questa motivazione, la dirigenza del PSG sarebbe già in fase di monitoraggio per trovare il sostituto ideale del proprio polivalente attaccante, campione del mondo con la Francia nel 2018. Uno o più nomi per sostituirlo, considerando la disponibilità economica di Al Khelafi, che nonostante l’ingente danno, sicuramente metterà mano al portafogli per tornare al top.

Secondo The Telegraph, lo sguardo dei campioni della Ligue 1, sarebbe caduto proprio in Serie A, campionato in cui da anni il PSG è autore di razzie, lo sa bene il Napoli, che tra il 2012 e il 2013 vide privarsi di Lavezzi e Cavani, entrambi partiti alla volta della Torre Eiffel.

Secondo il quotidiano sopracitato, ancora una volta nel mirino del club francese sarebbe finito un giocatore del Napoli: Victor Osimhen, vecchia conoscenza dei rivali del Lille. Il nigeriano, fresco di rinnovo “ponte”, ha una clausola da 150 milioni presente nel contratto, ma secondo The Telegraph, potrebbe essere ceduto per 130 milioni.

Non solo Osimhen però, anche la stella del Milan, Rafael Leao, sarebbe finito prepotentemente nel mirino del PSG. Il portoghese, che ha prolungato il proprio contratto con il Milan la scorsa estate, ha inserito in accordo con il club una clausola da 175 milioni, esercitabile però solamente tra il 5 ed il 15 luglio, un’altra cifra monstre, che però anche in questo caso non spaventerebbe Al Khelafi.

Insomma, per un fenomeno che va, due top player nel mirino, per una possibile spesa complessiva da ben ben 305 milioni. Roba che potrebbero permettersi pochi club al mondo, roba da Paris Saint Germain in pratica. Seguiranno aggiornamenti in tal senso nei prossimi mesi, a quanto pare, però, all’ombra della Torre Effel sarà una estate calda, bollente.