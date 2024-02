Conte – Napoli, aumentano le percentuali? Assist dall’allenatore di Serie A

La dirigenza azzurra pensa già al futuro: il prossimo allenatore può essere l’ex Juve Antonio Conte, la situazione.

Il Napoli ha l’obbligo di andare in Champions League e la partita in programma domenica alle 20:45, stadio San Siro, contro il Milan varrà moltissimo. I ragazzi di Walter Mazzarri sono all’opera per regalare una gioia ai tifosi partenopei, affranti da una stagione ricca di bocconi amari e delusioni che condotto molto calciatori azzurri stessi ad abbandonare la causa napoletana.

Elmas è stato ceduto al Lipsia, Osimhen è prossimo alla cessione e Zielinski passerà all’Inter a fine annata calcistica. Situazione irreparabile a cui Aurelio De Laurentiis vuole porre rimedio assicurandosi sulla panchina partenopea un allenatore di livello. Dopo l’esonero dalla Roma, alcune indiscrezioni, poi smentite dal patròn azzurro, avrebbero accumunato il ruolo di allenatore del Napoli a Josè Mourinho.

Lo Special One non è l’uomo a cui vuole affidarsi De Laurentiis e secondo “Tuttosport”, un club di Serie A potrebbe aiutare, indirettamente, il Napoli ad ingaggiare Antonio Conte sotto l’ombra del Vesuvio. La squadra che probabilmente scollerà il proprio interesse dall’ex allenatore dell’Inter è l’altra compagine di Milano: il Milan.

Pioli può restare al Milan, aperta la pista Antonio Conte

Stefano Pioli ha ritrovato la quadra giusta e il suo Milan sta risalendo in classifica. Il posto in Champions non sembra, in questo momento, essere a rischio. Discorso opposto per lo scudetto che vede l’altra sponda di Milano pronta a cucirsi sul petto la seconda stella. Il contratto dell’ex allenatore della Fiorentina scadrà il 30 giugno del 2025 e la società rossonera ripone grande fiducia nel tecnico di Parma.

L’obiettivo del Milan, infatti, è profondamente cambiato a causa non solo di errori gestionali da parte del tecnico ma soprattutto per mezzo dei continui infortuni in difesa che hanno costretto la società a rivalutare il mercato estivo e metter mano su quello invernale. La squadra rossonera sta pian piano tornando al completo e Pioli può cavalcare l’onda dell’entusiasmo e per centrare la qualificazione alla prossima Champions League e per arrivare in fondo in Europa League.

Situazione che fa molto piacere al Napoli riguardo alla pista Antonio Conte, primo candidato per la panchina rossonera in caso di esonero di Stefano Pioli. Trattativa tutta da evolversi con il popolo partenopeo che sogna l’arrivo di un grande allenatore dopo il disastro impronosticabile della stagione corrente in quasi tutte le competizioni disputate.