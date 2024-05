News calcio Napoli: non solo Zielinski, Mario Rui e Osimhen: un altro azzurro salta la Fiorentina

Arrivano novità da Castel Volturno alla vigilia del match tra Fiorentina e Napoli: le ultime sugli infortunati in casa azzurra.

Domani andrà in scena, nell’anticipo del venerdì della 37esima giornata, penultimo appuntamento di questa stagione di Serie A, Fiorentina-Napoli. Le due squadre si giocheranno una buona fetta di qualificazione alla prossima Conference. Poi ovvio tanto dipenderà dal risultato della finalissima, che vede la Fiorentina impegnata contro l’Olympiakos. Calzona ha più volte ribadito di di voler chiudere nel migliore dei modi la sua breve parentesi in azzurro.

Il Napoli arriva dalla forte delusione casalinga contro il Bologna. I partenopei non trovano la via della vittoria da ben cinque gare. L’ultimo successo risale infatti alla gara in trasferta contro il Monza. Sulla via della rivalsa però mister Calzona dovrà fare i conti con alcune problematiche legate agli infortuni.

Report allenamento Napoli: le ultime da Castel Volturno

Il Napoli ha comunicato, attraverso il report dell’allenamento odierno, pubblicato sui canali ufficiali del club, che non partirà per la trasferta di Firenze Piotr Zielinski. Il polacco è da giorni alle prese con una lesione al polpaccio sinistro. L’obiettivo è tornare in tempo per il Lecce, quando saluterà i tifosi al Maradona prima di accasarsi all’Inter a parametro zero. Non saranno del match nemmeno Mario Rui e Victor Osimhen, in quanto i due, così come l’ex Empoli e Udinese, hanno effettuato una seduta personalizzata.

Ma non solo: perché ad aver accusato un affaticamento muscolare è Pierluigi Gollini, così come si evince dal report pubblicato sul sito ufficiale del club partenopeo.

Infortuni Napoli, il comunicato da Castel Volturno

Di seguito il comunicato del Napoli a margine dell’allenamento odierno in quel di Castle Volturno:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma domani allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Mario Rui, Osimhen e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Gollini non sarà convocato a causa di un affaticamento muscolare.

Organico, dunque, ridotto per Francesco Calzona, che dal canto suo ha l’obbligo di dare motivazioni a una squadra apparsa in enorme difficoltà in questo ultimo periodo, nella speranza di avvicinarsi quantomeno al traguardo europeo.