Fiorentina-Napoli, decisi arbitro e VAR del match: chi arbitrerà la gara del Franchi

Designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A, comunicati arbitro e VAR che dirigeranno Fiorentina-Napoli: tutti i dettagli.

Domani gli azzurri scenderanno in campo alle ore 20:45, all’Artemio Franchi di Firenze, per affrontare la Fiorentina di mister Italiano. Si tratta di una gara cruciale per la qualificazione alla prossima Conference League. I Viola hanno raggiunto nuovamente la finale, e quest’anno si giocheranno il titolo contro l’Olympiakos. Un successo gli permetterebbe di accedere all’Europa League, ma nel caso in cui ciò non dovesse avvenire c’è bisogno della qualificazione tramite classifica di campionato per partecipare alla prossima Conference.

La Fiorentina è in ottava posizione, dinanzi al Napoli per soli due punti. I Viola però hanno una partita giocata in meno, in quanto a campionato finito, il 2 giugno – vista la partecipazione di entrambe alle finali europee – si giocherà Atalanta-Fiorentina, rinviata in marzo a causa del malore che ha colpito il compianto Joe Barone. Ecco quindi che la sfida del Franchi assume un’importanza notevole. Intanto l’AIA ha comunicato la designazione arbitrale del match.

Fiorentina-Napoli: l’arbitro che dirigerà il match

Con il consueto comunicato l’AIA ha reso note le designazioni per la giornata numero 37 della stagione di Serie A. Fiorentina-Napoli sarà diretta dall’arbitro Matteo Marchetti, della sezione di Ostia. Al VAR invece ci sarà Valeri. Di seguito la squadra completa che dirigerà la gara di Firenze:

FIORENTINA – NAPOLI Venerdì 17/05 h.20.45 Matteo MARCHETTI di Ostia ASSISTENTI: VECCHI – ROCCA IV UOMO: MASSIMI VAR: VALERI AVAR: PAGANESSI

Spicca la decisione di Valeri al VAR, che quest’anno è stato abbinato più volte agli azzurri. Marchetti invece non ha mai arbitrato il Napoli questa stagione. L’ultimo precedente è proprio Napoli-Fiorentina, lo scorso 7 maggio al Maradona, gara vinta dal Napoli con il risultato di 1-0.