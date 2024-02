Moviola Napoli-Verona, era rigore su Kvaratskhelia? Parla Marelli

I tifosi del Napoli sono infuriati con l’arbitro Marco Piccinini. L’episodio da rigore contro l’Hellas Verona ha fatto andare su tutte le furie il club azzurro.

Anche in questo weekend di Serie A, la classe arbitrale e di conseguenza il Var, finiscono nel mirino dei tifosi, in particolar modo del Napoli. L’episodio controverso, che ha fatto discutere e non poco, è avvenuto in occasione del match di campionato tra il Napoli di Walter Mazzarri e l’Hellas Verona di Marco Baroni. La prima frazione di gioco andata in scena allo stadio Diego Armando Maradona è stata caratterizzata da un episodio da rigore, con il direttore di gara Marco Piccinini bersagliato dalla tifoseria partenopea in seguito alla sua decisione.

Il Napoli di mister Walter Mazzarri recrimina un calcio di rigore, che dai frame sembra essere abbastanza evidente. Il club azzurro è andato su tutte le furie dopo la decisione dubbia assunta da Marco Piccinini e dal Var in seguito al contatto tra Cabal e Kvaratskhelia. Dopo essersi incuneato in area di rigore, l’attaccante georgiano del Napoli viene travolto dal difensore scaligero, finendo a terra. Contatto che l’arbitro Marco Piccinini ha preferito lasciar correre, giudicando l’episodio non punibile con l’assegnazione di un penalty in favore del Napoli. Il direttore di gara si è mostrato molto sicuro nella decisione presa, mettendo da parte anche l’ausilio del Var.

Marelli fa chiarezza sull’episodio

L’episodio controverso tra Cabal e Kvaratskhelia è balzato subito agli occhi vigili Luca Marelli, il quale ai microfoni di Dazn si è mostrato molto sicuro nell’analizzare il contatto da rigore in Napoli-Hellas Verona.



L’ex arbitro Luca Marelli ha commentato l’episodio mostrandosi chiaro e inciso nell’esporre il suo giudizio sulla decisone presa da Marco Piccinini nel non assegnare il penalty al Napoli di Mazzarri: “A mio parere c’è stata superficialità sull’episodio, perché è vero che Cabal tocca il pallone e lo manda in angolo ma prima c’è stato un chiaro sgambetto sulla gamba destra di Kvaratskhelia: per me è rigore netto”.

Le parole di Luca Marelli sono inequivocabili, l’arbitro Marco Piccinini avrebbe giudicato l’episodio in modo superficiale. La decisione assunta dal direttore di gara sul contatto tra Cabal e Kvaratskhelia ha a dir poco infastidito la società partenopea. L’eventuale penality avrebbe potuto cambiare le sorti della gara, mettendo in discesa la strada per gli azzurri di Walter Mazzarri.

La decisione presa dall’arbitro ha fatto infuriare l’intero ambiente azzurro, tra i tifosi della presenti allo stadio e quelli davanti allo schermo. Dopo l’episodio, Marco Piccinini è finito nel mirino dei supporter partenopei sopratutto sui social. In molti si sono scagliati contro la classe arbitrale italiana.