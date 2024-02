Mondo del calcio in lutto: l’ex Napoli muore a 89 anni

Il mondo del calcio è in lutto: è venuto a mancare in queste ore uno storico bomber per la Serie A che, tra le altre, ha avuto modo di giocare anche con il Napoli.

Una notizia ha lasciato tutti di stucco questa mattina: il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Kurt Hamrin, grande attaccante degli anni ’60 e ’70, tra i più prolifici della storia della Serie A. L’annuncio della sua scomparsa ha gettato tutti nello sconforto, in particolare la città di Firenze, a cui era profondamente legato per i suoi trascorsi in maglia Viola (tant’è che il decesso è avvenuto proprio nel capoluogo toscano).

Soprannominato “Uccellino” per il suo essere lieve e veloce in campo, Hamrin ha giocato anche con la maglia del Napoli, tra il 1969 e il 1971, totalizzando 22 presenze e 3 gol. Unanime il cordoglio da parte anche della SSC Napoli, che su X ha espresso il suo dispiacere per la scomparsa del suo ex attaccante:

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono cordoglio e commozione per la scomparsa di Kurt Hamrin, grande calciatore che il Napoli ebbe il privilegio di avere tra le sue fila per due stagioni”

News calcio Napoli: chi era Kurt Hamrin

Kurt Hamrin è scomparso quest’oggi all’età di 89 anni: l’annuncio della scomparsa del bomber storico della Serie A è un vero e proprio colpo al cuore per gli appassionati di calcio, che perdono uno dei calciatori più prolifici di sempre della storia del campionato italiano.

Secondo classificato ai campionati del Mondo del 1958 con la sua Svezia, dietro al Brasile di Pelè, Hamrin ha vestito per ben nove anni la maglia della Fiorentina, collezionando quasi trecento presenze in viola, dal 1958 al 1967, diventandone difatti una vera e propria leggenda, istaurando con la stessa città toscana un grande legame.

Dopo la parentesi lunghissima in maglia Viola (dopo la prima esperienza in maglia Juventus e una in prestito al Padova) Hamrin ha poi giocato per due stagioni nel Milan e altre due anche nel Napoli, prima di tornare in Svezia nel 1972 e chiudere la carriera all’AIK Stoccolma, uno dei club locali più importanti.

In occasione delle sfide odierne (Napoli – Hellas Verona compresa, ndr), non è escluso che la Serie A possa optare per il minuto di silenzio su tutti i campi per commemorare la scomparsa di una vera e propria leggenda per il calcio italiano.