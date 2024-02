Kvaratskhelia “re” di Georgia: ha vinto un premio speciale

Arriva un prestigioso premio per Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli diventa il “re” della Georgia.

Tra i nomi che sono finiti sul banco degli imputati in questa stagione sin qui deludente da parte del Napoli, c’è anche quello di Khvicha Kvaratskhelia. Dopo un’annata eroica alla sua prima esperienza in maglia azzurra, che ha portato alla conquista di uno storico Scudetto, l’attaccante georgiano sta mostrando più di qualche difficoltà, prima con Rudi Garcia e adesso sotto la guida di Walter Mazzarri.

Quella macchina perfetta chiamata Napoli, che tutti hanno avuto modo di ammirare nella passata stagione, si è sgretolata e questo sembra aver avuto un impatto significativo sulle prestazioni in campo di Khvicha Kvaratskhelia. Il giovane attaccante georgiano ha sin qui messo in mostra un rendimento altalenante. Un dato che rispecchia il momento no di Kvara sono i numeri: in 29 apparizioni complessive, il calciatore classe 2001 è riuscito a collezionare sin qui solo 6 gol e 5 assist.

Diversamente dalla precedente stagione, Khvicha Kvaratskhelia appare spento e sopratutto poco lucido quando c’è da decidere le sorti di una gara. Nonostante il periodo tutt’altro che semplice, per il giovane attaccante georgiano è arrivato un prestigioso premio, un riconoscimento che forse potrebbe fungere da punto di svolta di una stagione sin qui sottotono da parte di Kvaratskhelia.

Prestigioso premio per Kvaratskhelia

Nonostante il momento a dir poco difficile, per Khvicha Kvaratskhelia è arrivato un prestigioso riconoscimento. L’attaccante del Napoli è stato nominato come il miglior atleta georgiano dell’anno 2023. Un premio che è stato attributo alla stella del club azzurro tramite l’associazione giornalisti sportivi della Georgia.

Per Khvicha Kvaratskhelia si tratta di un premio alquanto importante, un riconoscimento che sa di storia. Infatti, per la prima volta negli ultimi 42 anni, l’associazione giornalisti sportivi della Georgia ha deciso di attribuire il prestigioso premio ad un calciatore. Il primo a ricevere questo ambito riconoscimento georgiano è stato Ramaz Shengelia della Dinamo Tbilisi.

Dunque, dopo essere entrato nei libri di storia del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia incide il suo nome anche nell’Olimpo degli atleti della Georgia. Un premio che l’attaccante degli azzurri si è meritato senza dubbi, grazie sopratutto alla splendida stagione disputata nella scorsa annata con la maglia dei partenopei.

Khvicha Kvaratskhelia è stato uno dei principali protagonisti della vittoria del terzo Scudetto azzurro, prendendosi di diritto la scena della Serie A con prestazioni di grande classe. Ad attestarlo maggiormente sono i numeri: 14 gol e 17 assist in 43 presenze. Chissà se questo prestigioso premio riuscirà a risvegliare verve e aspirazioni del calciatore numero 77. Un segnale positivo è arrivato in occasione dell’ultima sfida di campionato contro l’Hellas Verona, in cui Kvaratskhelia ha deciso il match con una prodezza da fuoriclasse.