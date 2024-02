Zuliani punge il Napoli sul caso Osimhen: “Peggio della Juventus”

Tiene banco in casa Napoli il caso Osimhen, nonostante le dichiarazioni del legale della società, che si è detto molto tranquillo in merito.

Nel 2020 Victor Osimhen, assoluto protagonista dello storico scudetto della scorsa stagione, venne acquistato dal Napoli per ben 80 milioni. Una trattativa “corposa”, basata su una parte fissa da 60 milioni e la restante raggiunta tramite contropartite, nello specifico: Karnezis più tre primavera.

Proprio la presenza dei suddetti “azzurrini”: Manzi, Palmieri e Liguori, è stata oggetto di svariate analisi negli ultimi anni, in particolar modo per ciò che concerne le plusvalenze fittizie che hanno visto proprio nel campionato 2022/23 la penalizzazione della Juventus.

Proprio nella giornata di ieri, l’avvocato Grassani, legale del club partenopeo, si è espresso ai microfoni di TvPlay in merito al caso sopracitato. Quest’ultimo, ci ha tenuto a ribadire la serenità in cui verserebbe il club azzurro e soprattutto Aurelio De Laurentiis, protagonista principale della vicenda:

“Non c’è nessuna pistola fumante nei confronti del Napoli, la sanzione pecuniaria richiesta ai danni del club è stata già respinta in FIGC con un doppio grado di giudizio favorevole nei confronti del Napoli. L’indagine è stata chiusa, per riaprirsi dovrebbero salire a galla nuove informazioni che ad oggi non ci sono”.