De Laurentiis sicuro in conferenza: l’indizio che è sfuggito a tutti sul futuro del Napoli

A tanti è sfuggito un indizio importante sul futuro del Napoli: lo ha svelato De Laurentiis durante la conferenza stampa odierna

Quest’oggi, oltre alla consueta conferenza stampa di Mazzarri, è intervenuto per rispondere alle domande dei giornalisti presenti in sala anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Tanti i temi toccati dal patron azzurro che, come suo solito, non si è fatto scrupoli, attaccando su più fronti. A partire dalla situazione Zielinski. De Laurentiis ha spiegato il motivo per il quale il polacco è stato fatto fuori dalla lista UEFA per la Champions League. Fino al motivo per il quale il Napoli non ha chiuso l’affare Perez.

Tra le altre cose poi è passato in sordina un indizio sul futuro del Napoli. In particolare sulla possibilità di costruire il nuovo centro di allenamento a Castellammare di Stabia. La scorsa settimana infatti De Laurentiis ha incontrato il prefetto della città, per effettuare un sopralluogo nell’area dove un tempo sorgevano le Terme di Stabia. Circa 50 mila metri quadrati e circa 130 mila di parco idropinico, nei quali il presidente aveva in mente di creare il nuovo centro sportivo del Napoli, con annesso hub degli uffici societari.

L’indicazione di De Laurentiis sul nuovo centro sportivo del Napoli

Durante la conferenza stampa, nell’ambito di alcune dichiarazioni sulla trattativa per Nehuen Perez, De Laurentiis ha detto: “Ad un certo punto avevamo ripiegato sul signor Perez, ho incontrato al Britannique Gino Pozzo che è venuto molto carinamente“, fa sapere il patron azzurro.

Ha poi continuato: “Dopo tre ore avevo da incontrare il commissario di Castellammare per la nuova casa del Napoli ma c’era un casino di traffico e ho detto lasciamo perdere andiamo da un’altra parte…”, afferma De Laurentiis.

Napoli a Castellammare? De Laurentiis non ci sta: “Andiamo da un’altra parte…”

Il presidente azzurro ha sottolineato la grande quantità di traffico che c’è da fronteggiare per arrivare da Napoli centro al luogo predisposto per la futura sede del club partenopeo. C’è anche questo da considerare tra i fattori determinanti per la scelta finale del luogo. E un posto logisticamente poco collegato potrebbe non fare al caso della società. Per questo motivo è possibile che in futuro vengano visionate dalla società anche altre aree. In ogni caso si evince dagli ultimi eventi che la volontà della società è quella di costruire nuove infrastrutture per aumentare l’appeal del club.