De Laurentiis in conferenza: le parole del presidente del Napoli

Anche il patron Aurelio De Laurentiis era presente alla consueta conferenza pre gara tenuta da Walter Mazzarri alla vigilia della delicata sfida all’Hellas Verona. Il presidente dei campioni d’Italia si è espresso in merito a varie tematiche, inevitabile ovviamente la domanda su Piotr Zielinski, clamorosamente escluso dalla lista Champions.

Aurelio De Laurentiis, le parole in conferenza su Zielinski

Parte ovviamente subito con il botto il patron dei campioni d’Italia, che non perde tempo è punzecchia la stampa in merito all’esclusione di Piotr Zielisnki:

“Vi ho voluti incontrare perché volevo raccontarvi alcune cose. Mercoledì faremo una reunion per parlare fra di noi. Ho una grande considerazione nei media perché grazie a loro ho costruiro il mio successo. Bisogna chiarire ad un certo punto certi concetti, la lista che è stata varata dalla Uefa e dal campionato è stata varata in concertazione con Mazzarri, Meluso e tutta la società. Il discorso di tener presente tutte le varie componenti, restrittive non per colpa nostra” – De Laurentiis ha poi rincarato la dose in merito alla decisione presa sul polacco: “Ho sentito parlare di una esclusione avvenuta per dispetto, Zielinski da luglio non sarà più con noi, io devo invece poter valutare chi è arrivato qui con opzione, come ad esempio Traorè che ha delle opzioni per poter rimanere”.

Passaggio poi su Nehuen Perez, vicinissimo al Napoli nelle scorse settimane:

“Ne ho lette tante anche sul difensore: noi eravamo la squadra ad aver offerto di più per Dragusin, lui però ha preferito la Premier League che è un palcoscenico migliore. Poi abbiamo pensato che sarebbe stato funzionale un difensore veloce, Perez l’avevo chiuso con Pozzo che molto carinamente si è presentato qui all’Hotel Britannique, concludiamo per 18 milioni, poi mi arriva all’orecchio che: “Perez voleva un riconoscimento per il club che l’aveva cresciuto, la parcella per l’agente”, a quel punto mi sono rotto i co*****i e ho lasciato stare. Inoltre, Mazzarri è passato a tre, rivalutando Ostigard, ragazzo eccezionale, jnoltre c’era Dendoncker che può giocare anche in difesa, a quel punto mi sono chiesto che senso aveva comprare un altro giocatore”.

Ne ha per tutti il patron, che prende in esame anche le critiche piovute sulla società per l’acquisto di Jesper Lindstrom, secondo molti non un vero esterno offensivo:

“Ne ho lette tante anche su ciò che abbiamo fatto in estate: “La società ha sbagliato perchè non ha preso l’alternativa di Politano”, ragazzi, io ho qui un foglio con dei dati, il signor Lindstrom ha giocato 23 partite tra nazionale e club da ala destra, a fronte di 19 da trequartista, in sintesi, la bilancia pende sulla posizione da ala, punto”.

