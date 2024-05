Conte si avvicina al Napoli? Arriva l’indizio che fa sognare i tifosi

Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli. Un’altra pretendente si defila: “Manca poco per l’annuncio ufficiale”.

Le strade di Antonio Conte e del Napoli sembrano destinate a incrociarsi definitivamente. Il tecnico leccese è da tempo corteggiato da Aurelio De Laurentiis che già nel mese di ottobre lo aveva contattato per sostituire Rudi Garcìa.

Quando tutto sembrava portare all’arrivo di Conte già lo scorso ottobre, poi, ci fu lo stop alle trattative. Il tecnico, infatti, non voleva subentrare a stagione in corso. De Laurentiis ha accettato la richiesta fatta dal tecnico, ma non ha mai mollato la presa.

Non è la prima volta che questo accade. Anche Luciano Spalletti fu contattato a stagione in corso a causa dei problemi fisici di Rino Gattuso, ma preferì aspettare la fine della stagione quando poi venne ufficializzato pochi giorni dopo il termine del campionato nonostante il mancato accesso in Champions League.

La storia, dunque, potrebbe ripetersi. Nel frattempo, inoltre, un altro club si defila dalla corsa ad Antonio Conte. A breve, infatti sarà annunciato il nuovo allenatore.

Conte sempre più vicino al Napoli? Il Bayern si defila

Come detto, Aurelio De Laurentiis non ha mai mollato la presa per Antonio Conte. Il patron azzurro ha continuato a corteggiarlo fino ad oggi e pare abbia incassato anche il benestare del tecnico salentino per sedere sulla panchina azzurra.

Nel frattempo, arriva un’importante novità dalla Germania. Secondo quanto affermato ai microfoni di Sky Sport DE dal presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, pare che i bavaresi siano prossimi ad ufficializzare il prossimo allenatore.

Si tratta di Ralf Ragnick, nome che in passato è stato vicinissimo al Milan e oggi è ct dell’Austria.

Di seguito le sue parole:

“Stiamo discutendo con Ralf, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. È un ottimo conoscitore del panorama calcistico. Ha una capacità enorme di far crescere i giocatori e le squadre. Tutto quello che sento dalla Nazionale austriaca è molto, molto positivo e tra l’altro abbiamo giocatori che lavorano e hanno lavorato con lui”.

Le parole di Hainer, dunque, sono una conferma ufficiosa di quello che sarà il successo di Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco. Nessuna chance per Antonio Conte che nelle scorse settimane ha atteso anche la chiamata del Bayern per comprendere meglio il proprio futuro.

Ora, sulle tracce di Conte, restano solo Napoli e Milan. I rossoneri, però, non sembrano del tutto interessati all’ex Inter a causa del lauto ingaggio e dell’impegno economico che richiede sul mercato.