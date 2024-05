Ultim’ora da Castel Volturno, c’è la notizia su Osimhen e Kvaratskhelia!

Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno e arrivano ulteriori novità riguardo le condizioni di Osimhen e Kvaratskhelia: il comunicato ufficiale.

La stagione del Napoli si sta avvicinando alla sua conclusione. Gli azzurri, dopo aver fallito miseramente ogni obiettivo che si erano prefissati all’inizio dell’anno, avranno solo un compito da svolgere in queste ultime quattro partite di Serie A: chiudere con dignità un’annata da dimenticare.

Gli azzurri hanno fornito delle prime buone risposte nel match contro la Roma. Questo gli ha permesso di ritornare a casa dopo aver trascorso due giorni di ritiro “punitivo” a Caserta. Come ammesso dallo stesso Daniele De Rossi, infatti, gli azzurri avrebbero meritato la vittoria nell’ultimo match di campionato. Vero MVP del match, infatti, è stato Svilar, portiere della Roma e finito in orbita Napoli per sostituire Meret la prossima estate.

I tifosi del Napoli, dunque, possono guardare con leggerissimo ottimismo al prossimo match che attende gli ormai ex Campioni d’Italia. La squadra di Calzona volerà a Udine per sfidare l’Udinese di Fabio Cannavaro, ancora alla ricerca della prima vittoria in Serie A. L’umore degli azzurri sarà completamente diverso a quello dello scorso 4 maggio quando il Napoli si laureò campione proprio contro l’Udinese.

Report Napoli, le ultime su Osimhen e Kvaratskhelia

Francesco Calzona non può preparare al meglio la sfida contro l’Udinese. Nella giornata di ieri, infatti, si sono fermate le due stelle azzurre: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Entrambi sono alle prese con problemi di natura muscolare e ulteriori aggiornamenti arrivano direttamente dal Napoli che ha comunicato il report dell’allenamento odierno. Entrambi gli azzurri sono ancora alle prese con il lavoro personalizzato in campo.

Notizie migliori, invece, per Gollini che ha svolto parte della seduta odierna in gruppo. Nulla da fare per Piotr Zielinski che invece è ancora alle prese con le terapie per recuperare dal problema muscolare.

Di seguito quanto evidenziato: