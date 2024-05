Scaduta l’opzione per il rinnovo, sarà addio al Napoli: decisione definitiva di De Laurentiis

Il Napoli è pronto a cambiare pelle in vista della prossima stagione. Molte figure professionali saluteranno, e in tal senso nella giornata odierna è arrivata un’importante ufficialità.

Quattro giornate al termine del campionato e poi sarà rivoluzione. Il Napoli, dopo aver deluso ampiamente le aspettative nel corso dell’anno, si ritrova tagliato fuori dalla corsa alla Champions League, e con ogni probabilità fallirà la qualificazione a Europa League e Conference League. Il prossimo anno sarà decisivo per ripartire da dove eravamo rimasti un anno fa, con la conquista dello scudetto e i quarti di Champions raggiunti. Tante figure professionali hanno le valigie pronte, dai calciatori ai profili dello staff tecnico e dirigenziale. In tal senso, nella giornata odierna, è arrivata un’ufficialità che conferma le voci delle ultime settimane.

Napoli, scade l’opzione per il rinnovo di Meluso e Manna si avvicina sempre di più

Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoMercatoWeb, il matrimonio tra Mauro Meluso ed il Napoli si concluderà a fine stagione:

Mauro Meluso e il Napoli, addio a fine stagione. Entro il 30 aprile Aurelio De Laurentiis avrebbe potuto esercitare l’opzione di rinnovo del contratto del direttore sportivo. Il patron, come era immaginabile, non l’ha esercitata e così l’ultimo passaggio formale sarà la scadenza del contratto a giugno con il conseguente addio.

Via libera quindi per Giovanni Manna, che dal 1 luglio assumerà l’incarico di direttore sportivo degli azzurri. E per Meluso si accende già il mercato.

Meluso è stata una delle più discusse scelte organizzative estive del Napoli. Un po’ a sorpresa, infatti, ha sostituito l’esperto Cristiano Giuntoli, arrivato al Napoli nel 2016. Fermo da un paio d’anni, dopo le esperienze con Spezia e Lecce, due club di provincia del calcio italiano, Meluso si presentò in maniera rivedibile nella sua prima conferenza stampa da d.s. azzurro, in cui mise sin da subito le mani avanti.

La scelta di guardarsi attorno è stata inevitabile, e ha portato all’accordo con Giovanni Manna, la testa dietro la Next Gen della Juventus. Il giovane direttore sportivo, che alla Juve è il braccio destro di Giuntoli, ha avuto un ruolo attivo nell’acquisto di talenti come Soulè e Yildiz. Dal prossimo anno orchestrerà il mercato del Napoli: una figura giovane, in controtendenza rispetto a Meluso, pronta a rivoluzionare una rosa che ha bisogno di innesti in tutti i reparti. La strada davanti al trentaseienne è in salita, ma porta con se il fascino di una sfida difficile che, se vinta, gli consegnerebbe un prestigio enorme.