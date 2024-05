Accostato al Napoli, Tedesco ammette: rivelazione sul trasferimento in Italia

La ricerca per il prossimo allenatore del Napoli continua e tra i possibili arrivi c’è anche il nome di Domenico Tedesco che è uscito allo scoperto sul futuro.

Il Napoli è alla ricerca del prossimo allenatore. De Laurentiis e Manna stanno restringendo sempre più il cerchio dei possibili tecnici e entro la fine di maggio si dovrebbe conoscere il nome del successore di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli.

Al momento, i nomi più gettonati sono quattro. In cima alla lista dei desideri dei tifosi del Napoli c’è ovviamente Antonio Conte. Il tecnico leccese è un vincente e soprattutto è garanzia di un progetto serio e mirato a vincere. Il Napoli, però, guarda anche alle dirette rivali in Serie A. De Laurentiis, infatti, sta attendendo sviluppi in merito alla fine del rapporto tra Stefano Pioli e il Milan per capire meglio se affondare il colpo.

Il terzo nome, invece, è quello di Gian Piero Gasperini. La tifoseria è già spaccata tra chi non vorrebbe assolutamente il tecnico a causa di alcuni malumori che i suoi ex giocatori hanno manifestato dopo aver lasciato l’Atalanta e chi invece è ingolosito dalla sua idea di calcio e dagli straordinari risultati ottenuti con gli Orobici.

Più defilato al momento, invece, Vincenzo Italiano. Oltre a lui, però, negli ultimi giorni sta prendendo quota l’idea di Domenico Tedesco, attuale ct del Belgio.

Tedesco al Napoli? La risposta del tecnico è chiarissima

Domenica Tedesco è attualmente concentrato sugli Europei che si giocheranno la prossima estate. Il Belgio non è più tra le favorite come accaduto nell’ultimo decennio, ma ha una nuova generazione di futuri campioni che vuole dimostrare di poter essere a livello di quella precedente.

Nel frattempo, però, il ct è stato travolto dai rumors che lo vedono in lizza per la panchina del Napoli. Alla Gazzetta dello Sport, Tedesco ha mostrato il suo interesse per il campionato italiano, ma ha ribadito di essere totalmente concentrato su Euro2024.

Di seguito le sue parole:

Allenare in Italia?

“Ora sono concentratissimo sull’Europeo e soprattutto non ho davanti il piano della mia carriera, non l’ho mai avuto, tutto dipende dalle situazioni che si creano. Non nascondo però che mi piace il calcio italiano, e che ci sono cresciuto”.

Tedesco, dunque, non chiude totalmente le porte ad un futuro in Italia da allenatore. Sul tecnico, però, oltre al Napoli, ci sarebbe anche il Milan che sta valutando il suo profilo come possibile sostituto di Stefano Pioli.