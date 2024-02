Zielinski – Inter, accordo totale: decisione drastica del Napoli

Nuovo aggiornamento che riguarda il futuro di Piotr Zielinski. Il centrocampista è ormai sempre più lontano dal Napoli

Il mercato è terminato soltanto poche ore fa, il Napoli ha chiuso con quattro operazioni in entrata e prepara la sfida in campionato al Verona. Le notizie da Castel Volturno sono ottime per Walter Mazzarri, nella giornata di ieri c’è stato il ritorno di Natan che ha svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo. Stessa cosa anche per Frank Zambo Anguissa che, dopo essere tornato dalla Coppa d’Africa, sarà nuovamente a disposizione del mister toscano. Gli azzurri dovranno forzare la mano per cercare i tre punti che serviranno per smuovere la classifica che al momento dice nono posto.

Con il mercato trasferimenti però chiuso, tutte le operazioni saranno rimandate all’estate. Qui si preannuncia una piccola rivoluzione per la dirigenza del Napoli che, con grande probabilità, vedrà pezzi pregiati fare le valige in cerca di successo altrove. Sarà forse il caso di Victor Osimhen, troppo spesso nell’occhio del ciclone durante questa stagione. Il nigeriano lascerà gli azzurri e si accaserà ad un nuovo club. Le condizioni dettate da Aurelio De Laurentiis del resto sono state chiare: il contratto è stato rinnovato affinché il valore dell’attaccante non si deprezzasse con un solo anno a disposizione. Bisognerà pagare la clausola e poi ringraziare e salutare il nigeriano per quanto fatto a Napoli.

Discorso diverso invece per quanto riguarda Piotr Zielinski, il giocatore ha già raggiunto un accordo con quello che sarà il suo nuovo club.

Zielinski-Inter: tutto fatto tra le parti

Come raccontato circa una settimana fa dal patron azzurro, le strade tra Piotr Zielinski ed il Napoli si separeranno tra cinque mesi e dopo otto anni. Sempre con il classico tono deciso, De Laurentiis annunciava che il polacco non avrebbe rinnovato il suo contratto con gli azzurri dopo diversi tentativi. La notizia era nell’aria già da tempo ma, come riportato in edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport, Piotr Zielinski vestirà sicuramente la maglia dell’Inter a partire dalla prossima estate. Tutto fatto tra gli agenti del giocatore e la dirigenza nerazzurra.

Il Napoli però sta valutando una decisione che potrebbe avere del clamoroso. Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza azzurra potrebbe pensare di escludere il polacco dalla lista Champions. Zielinski firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri a metà febbraio, probabilmente dopo la gara di andata tra Inter e Atletico Madrid. Guadagnerà circa 4,5 milioni a stagione che con i bonus premi potrebbero arrivare a 5 milioni netti. Bisognerà solamente capire se si legherà all’Inter fino al 2027, con opzione per il quarto anno o direttamente fino al 2028.