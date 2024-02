Quattro acquisti a gennaio: ora il Napoli è duttile, ecco come cambia

Analisi dei nuovi acquisti di gennaio del Napoli che potrebbero portare tanta duttilità nei diversi moduli scelti da Walter Mazzarri

La finestra dei trasferimenti di gennaio è terminata soltanto qualche ora fa. Con tutte le società che hanno provato sistemare e depositare i vari contratti in Lega, il Napoli è stata tra le squadre più attive. Del resto Aurelio De Laurentiis era stato piuttosto chiaro quando, a fine dicembre, diceva di voler provare a salvare questa stagione deludente intervenendo con decisione sul mercato. I partenopei si sono così assicurati cinque nuovi volti (compreso Popovic girato al Monza in prestito) e fatto diverse operazioni anche in uscita.

L’ultima trattativa è stata quella per il passaggio (in prestito secco) di Gianluca Gaetano. Il centrocampista concluderò la sua stagione in Sardegna dove si metterà a disposizione del Cagliari di Claudio Ranieri. Niente da fare invece per Diego Demme. Il calciatore tedesco è stato escluso obbligatoriamente dalle liste per la Serie A e per la Champions League. La titolarità con la Lazio e l’assist decisivo contro la Salernitana, lasciavano speranza per un nuovo inizio in maglia azzurra. Una grande disponibilità e professionalità quella di Demme che resterà con il Napoli fino a fine stagione senza disputare un singolo match ufficiale.

Napoli, quanta versatilità dai nuovi acquisti

Come riportato in edizione odierna dal Corriere dello Sport, il Napoli ha concluso le operazioni per quattro nuovi giocatori. Tutti gli acquisti sono stati fatti con uno scopo, ogni giocatore preso è capace di interpretare più ruoli. Partiamo da Pasquale Mazzocchi. L’esterno napoletano è capace di giocare sia a destra che a sinistra. Con il nuovo modulo di Mazzarri, Mazzocchi è stato avanzato sulla linea dei mediani. Il suo acquisto fungerà da j0lly dove verrà impiegato sia al posto di Di Lorenzo che di Mario Rui o Olivera.

Stesso di scorso anche per Traorè. L’ex Sassuolo è un trequartista naturale ma, come spesso visto in Premier o con i neroverdi, è capace di giocare anche come esterno offensivo. Cyril Ngonge è stato il colpo più apprezzato dalla tifoseria partenopea. Il talento belga ha fatto molto bene al Verona sin da quanto è arrivato in Italia durante lo scorso mese di gennaio. Acquistato come vice di Politano, nel 3-4-2-1 potrebbe interpretare anche la posizione vicino a Kvara dietro Osimhen.

Ultimo della lista è Leander Dendoncker. Anche lui di nazionalità belga, il centrocampista è stato preso per la sua incredibile duttilità di poter giocare come mediano davanti alla difesa, grazie ai suoi piedi educati e anche, all’occorrenza, come difensore nei tre centrali del reparto arretrato.