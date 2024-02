Napoli nella Superlega? Arriva l’annuncio del presidente del Barcellona

Novità in arrivo da Barcellona, il presidente Joan Laporta ha parlato della Superlega, nell’annuncio c’entra anche il Napoli

Il Napoli sarà impegnato per un trittico di partite in campionato che lo vedrà sfidarsi prima contro il Verona, partita in programma domenica alle 15, e poi contro Milan e Genoa. Queste tre partite indirizzeranno gli azzurri verso quello che sarà il vero e proprio crocevia della stagione: il doppio incontro con il Barcellona. Se c’è infatti una cosa positiva in quest’annata del Napoli è sicuramente il passaggio del turno in Champions League. Gli azzurri erano coinvolti in un girone non proprio semplice, per cui è stata ottima la qualificazione.

Proprio il Barcellona sarà nel destino del Napoli. La squadra catalana non sta attraversando un momento positivo. Prima della vittoria contro l’Osasuna, i blaugrana venivano da 3 sconfitte in 5 partite, numeri che non rispecchiano assolutamente la caratura di una squadra come il Barcellona. Difficoltà anche il grande bomber Robert Lewandowski, soltanto 8 gol in campionato per lui sin qui. C’è stato poi l’annuncio dell’addio di Xavi a fine stagione che ha messo l’intero ambiente in uno stato d’agitazione.

Il Napoli è interessato alla Superlega

Superare il Barcellona resterà comunque una sfida difficile, ma gli azzurri avranno tutto il diritto di crederci e sperare in quella che potrebbe essere un’impresa. In mattinata Joan Laporta, presidente blaugrana, è stato intervistato da RAC1, la radio più importante in Catalogna. Il numero uno del Barcellona è tornato a parlare anche di Superlega, dopo alcune dichiarazioni inerenti a Xavi. Laporta ha detto di difendere il suo allenatore attuale e che meritava di più di quando ricevuto. “Voglio che continui fino alla fine della stagione, ragion per cui non lo licenzierò ma anzi merita la fiducia di tutti noi”.

Queste le parole del presidente del Barcellona per quanto riguarda Xavi. Laporta che, come detto precedentemente, a RAC1 ha parlato anche di Superlega. Queste le sue parole:

La Superlega potrà nascere dalla prossima stagione. L’adesione delle squadre inglesi non mi interessa, oltre al Barcellona e al Real Madrid, ad essere interessate al progetto sono alcune squadre italiane tra cui Inter, Milan, Napoli e Roma. Ci saranno anche squadre francesi come il Marsiglia e le tre portoghesi, Sporting, Benfica e Porto. Anche alcune squadre olandesi e belga sarebbero felici di far parte della Superlega. Ajax, Feyenoord e Psv per l’Olanda e Bruges e Anderlecht per il Belgio.

Come risaputo e come detto qualche settimana fa, quando fu lanciata la bomba inerente alla Superlega, Aurelio De Laurentiis ha sempre appoggiato il progetto, ragion per cui anche il Napoli è stato nominato da Laporta come squadra interessata.