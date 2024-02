Mercato Napoli, Ventura boccia De Laurentiis: attacco durissimo

L’ex Ct azzurro, intervistato da il Mattino, attacca duramente l’operato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

Gli azzurri stanno lavorando a Castel Volturno con diverse sedute di allenamento per poter preparare al meglio il prossimo impegno. Domenica pomeriggio, per la 23esima giornata di campionato, i partenopei saranno impegnati contro il Verona di Marco Baroni. La dirigenza gialloblu ha deciso di intervenire sul mercato di gennaio vendendo tanti dei suoi prezzi pregiati. Da Doig a Faraoni passando per Terracciano fino ad arrivare a Cyril Ngonge ceduto proprio al Napoli. Sarà quindi un Verona del tutto diverso con tanti volti nuovi.

Da Castel Volturno però sono arrivate ottime notizie. Il Napoli può finalmente contare nuovamente su Natan. Il brasiliano si era infortunato alla spalla sul finire dell’anno, le sue prestazioni in maglia azzurra erano sicuramente in crescendo e per Walter Mazzarri, questo, si tratta di un grande recupero. Anche Kvaratskhelia tornerà a giocare dopo un turno di squalifica contro la Lazio. In attesa di Osimhen che sta continuando la sua avventura in Coppa d’Africa, le speranze dei partenopei sono tutte riposte nel talento georgiano che deve dare un segnale anche in questa stagione.

Le parole di Gian Piero Ventura sul Napoli

Tornando al mercato di gennaio, chi non si vede soddisfatto dalle operazioni in entrata del Napoli è Gian Piero Ventura. Ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, Ventura ha allenato anche il Napoli in quella che era la stagione 2004-05. L’ex Ct era presente a Riad durante la finale di Supercoppa tra Inter e Napoli. Intervistato per l’edizione odierna dal quotidiano il Mattino, questo è ciò che ha detto riguardo al club partenopeo.

È stato fatto un mercato di sopravvivenza, sarei perplesso se fosse proiettato al futuro. I giocatori che sono stati presi adesso, durante la scorsa stagione non sarebbero mai stati tenuti in considerazione. Mi viene in mente Ngonge che, sebbene abbia buoni numeri, mi sembra un po’ anarchico. Credo che abbia bisogno di tempo per calarsi nella parte. Per me questi sono giocatori che prendi se cerchi di barcamenarti.

Gian Piero Ventura ha quindi criticato il mercato svolto dalla dirigenza del Napoli e da Aurelio De Laurentiis spiegando che sono stati tutti colpi fatti per cercare di concludere dignitosamente la stagione ma che in realtà non sono destinati ad un grande futuro in maglia azzurra.

Napoli al quarto posto? Glielo auguro con tutto il cuore ma, per arrivare in Champions, serve quell’entusiasmo che il Napoli ora non ha. L’Atalanta ha un’occasione d’oro, è la squadra candidata con maggiore convinzione e serenità. Per me la sorpresa sarà il Torino che ha la migliore squadra da quando Cairo ne è il presidente.

L’ex Ct si è poi soffermato anche sulla partita di domenica in cui, come ha spiegato al Mattino, gli azzurri avranno soltanto un risultato a disposizione.